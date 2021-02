SRPSKI STRUČNJAK SJEO JE NA KLUPU CIBONE: Vladimir Jovanović vodit će Vukove

Kako će se ovaj potez odraziti na momčad, kakvog će efekta imati, vidjet ćemo vrlo brzo

Vladimir Jovanović (36) novi je trener Cibone. Najavili smo to još jučer, a danas je to potvrdio i klub. Jovanović je stigao u Zagreb i spreman je odmah preuzeti kormilo Cibone. Jovanović je došao na mjesto Ivana Velića koji je dobio otkaz u nedjelju navečer.

Riječ je o čovjeku koji je od 2017. do 2020. s uspjehom vodio beogradski FMP i pomoćniku izbornika srpske reprezentacije Igora Kokoškova. Također, iskustvo je stjecao i vodeći momčad Crvene zvezde do 18 godina. On i Dario Gjergja, koji je pokazao želju da dođe ali je mogao preuzeti momčad tek na ljeto a ne odmah, bile su jedine dvije opcije s kojima se razgovaralo. Gjergja u Oostendeu ima još ugovor na 4 godine i gazda kluba nije htio ni čuti za njegov odlazak s klupe prve momčadi.

Kako će se ovaj potez odraziti na momčad, kakvog će efekta imati, vidjet ćemo vrlo brzo. Trenutno je Cibona 9. u ABA ligi sa skorom 5 pobjeda i 10 poraza, odnosno 20 bodova. U HT Premijer ligi su na 6. mjestu sa skorom 12 pobjeda i 3 poraza, odnosno 27 bodova. Puno premalo za takvu grupu talenata na jednom mjestu.