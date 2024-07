Američka muška košarkaška reprezentacija u obranu olimpijskog zlata krenula je visokom 110-84 (25-20, 33-29, 26-16, 26-19) pobjedom protiv svjetskog doprvaka Srbije u susretu 1. kola skupine C u Lilleu u nedjelju.

Srbija je poletno krenula u susret, povela sa 10-2, ali onda je američki izbornik Steve Kerr pozvao minutu odmora kako bi pribrao svoje igrače, a taj je potez u potpunosti upalio. SAD su već do kraja prve četvrtine poveli sa 25-20, do poluvremena je Srbija držala kakav-takav priključak, no protiv sjajnog dalekometnog šuta Amerikanaca nije bilo pomoći. Amerikanci su pogodili 18 od 32 pokušaja za tricu (56 posto), a prednjačio je Kevin Durant koji je pogodio svih svojih pet dalekometnih pokušaja.

Durant je bio i najefikasniji kod SAD-a sa 23 ubačaja, LeBron James je dodao 21 uz 9 asistencija i 8 skokova, a Nikola Jokić s 20 poena bio je najefikasniji kod Srbije.

Nakon utakmice isplivao je jedan prilično nevjerojatan podatak o tome koliko Jokić znači srpskoj reprezentaciji. Naime, u 31 minutu, koliko je Jokić bo na parketu, Srbi su bili izjednačeni s Amerikancima, rezultat je u tom periodu bio 81:81.

No, kada je izašao, sve se okrenulo i SAD je u devet minuta bez Jokića na parketu pomeo Srbe 29:3.

