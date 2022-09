Slovenija je senzacionalno poražena od Poljske u četvrtfinalu EuroBasketa. Poljaci su na kraju slavili 90:87, a junak Poljske bio je Mateusz Ponitka, koji je upisao triple-double i predvodi svoju momčad s 26 poena. Kod Slovenaca je Luka Dončić imao slabu šutersku večer: Pucao je svega 5/15, upisao je 14 poena, uhvatio 11 skokova i podijelio sedam asistencija, a dodao je tome i šest izgubljenih lopti.

Magic Luka, kako mu tepaju Amerikanci, bio je jedan od najomiljenijih igrača na EuroBasketu, ali to se mišljenje uvelike promijenilo. Mnogi mu zamjeraju često svađanje sa sucima, koji su, ruku na srce, odradili katastrofalan posao u dosadašnjem dijelu prvenstva. No, to nije sve što su mu njegovi obožavatelji zamjerili.

Srpski Kurir napisao je članak u kojem su se žestoko obrušili na slovensku superzvijezdu.

Baš im se zamjerio

"Njegovo ponašanje ne priliči jednom košarkašku, a kamoli velikoj NBA zvijezdi. Dončić se konstanto žali, kuka, folira… Pa čak i podmuklo udara rivala. Sve se to otelo kontroli, pa velikog asa poslije gotovo svakog prodora gledamo kako se obraća i žali sucima. E, ljudima se to smučilo. Ne pamti se da je bilo koji košarkaš u skorijoj povijesti radio ono što radi Dončić", pišu Srbi, pa zaključuju:

"Luka nema ni razloga za takvim ponašanjem. On nije ugrožen, nije omalovažavan od strane protivnika, sudaca… Naprotiv, ima tretman kakav i velika zvijezda treba imati. Zato nema potrebe za ovim cirkusom koji izvodi".

Dončić je odradio briljantan turnir. U prosjeku je ubacivao 26 poena, hvatao 7.7 skokova i dijelio 6.6 asistencija. Imao je nevjerojatnu predstavu protiv Francuza u skupini, kada je bio potpuno nezaustavljiv. Ubacio je 47 poena, uhvatio sedam skokova i podijelio pet asistencija. Belgijcima je pak utrpao 35 poena i podijelio pet asistencija te su obožavatelji košarke svakodnevno uživali u njegovim nevjerojatnim koševima, prekrasnim asistencijama i, općenito, sjajnim predstavama.