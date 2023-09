SKUPILA SE 'KREMA' / Spektakularna premijera 'Magične sedmice' u Splitu: 'Toni je ovo zaslužio i prije, da ostane neizbrisiv trag'

Dokumentarni film "Čarobna sedmica" (Magical seven) poznatog bosanskohercegovačkog sportskog novinara Sabahudina Topalbećirevića govori o četiri razdoblja života virtouza iz Splita Tonija Kukoča. Prati ga dok je igrao za Jugoplastiku, zatim reprezentaciju Jugoslavije, te izabranu vrstu Hrvatske i Chicago Bullsa. Sa svim ekipama Kukoč se okrunio najznačajnijim odličjima. Čak 26 sugovornika govorilo je o legendarnom Toniju Kukoču, a među njima i jedan od najvećih košarkaša, ali i sportaš svih vremena veliki Michael Jordan. Na Kukočev rođendan film će se premijerno prikazati u Splitu, a jedan od gostiju je i Kukočev veliki prijatelj Dino Rađa. "Jedna veličanstvena karijera koju je trebalo obilježit i prije da ostane trag generacijama za budućnost da vide što se događalo i što se radilo tada i da ostane neizbrisiv trag koji on svakako zaslužuje da bude". Kukoč i Rađa su kao dva 'klinca' iz Splita došli do Kuće slavnih u NBA-u. "Imali smo sreće da smo se rodili blizu jedan drugoga, imali smo dobre trenere, radilo se dobro, imalo smo odgoj u kući, u školi, kroz trenere, kroz susjede, sve to zajedno je doprinijelo tome, ali iznad svega radilo se žestoko, jako puno previše ali se na kraju isplatilo", zaključio je Rađa. Što je rekao redatelj filma pogledajte u prilogu u nastavku.