Navodno je tomu posvjedočio nekadašnji NBA prvak John Salley koji je, nakon što je zajedno s Jordanom osvojio prsten NBA prvaka

Koliko god bio genijalan u košarkaškom smislu, legendarni srpski trener Božidar Maljković u svojoj je karijeri napravio jednu kardinalnu pogrešku. Ako je vjerovati Jeffu Pearlmanu, autoru knjige Three-Ring Circus: Kobe, Shaq, Phil, and the Crazy Years of the Lakers Dynasty, Maljković je jednom rekao kako je Jordan ni po čemu poseban igrač i da bi u Europi zabijao 16 koševa.

Navodno je tomu posvjedočio nekadašnji NBA prvak John Salley koji je, nakon što je zajedno s Jordanom osvojio prsten NBA prvaka, došao igrati u Europu. Maljković je u to vrijeme već bio legenda jer je s Jugoplastikom osvojio dvostruki naslov prvaka Europe.

‘Običan igrač’

“Salley kaže da mu je Maljković, nedugo nakon što su se upoznali, rekao da je Michael Jordan bio običan igrač i da bi u Europi imao prosjek od 16 koševa po utakmici. Uskoro je Salley shvatio da će njegovo vrijeme u Europi biti kratko. Trajalo je sedam tjedana”, napisao je Pearlman u svojoj knjizi.

Salley nakon toga nije puno igrao u Europi, već je na kraju svoje karijere još jednom zaigrao za Los Angeles Lakerse, s kojima je osvojio još jedan prsten NBA prvaka.