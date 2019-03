RAĐA ŽESTOKO ODGOVORIO ACI PETROVIĆU: ‘O mojim će referencama govoriti netko poput njega?’

Sukob dvije legende ide sve dalje i dalje

Hrvatska košarkaška reprezentacija nije uspjela ostvariti plasman na SP u Kini koje će se igrati u kolovozu. Hrvatska je u ovim kvalifikacijama izgubila dva puta od Poljske, gubila je od Mađarske, Rumunjske i Nizozemske. Dokaz je to da je reprezentacija dotaknula samo dno, a o svemu se oglasio i Aleksandar Petrović, bivši izbornik Hrvatske koji je ošto napao Rađu.

ACO PETROVIĆ SASUO PALJBU PO RAĐI: Ovakvo nešto se ne pamti, situacija je izmakla kontroli

”Stručni savjet kao takav ne postoji. Postoji samo predsjednik Stručnog savjeta koji gotovo autonomno donosi sve odluke. Radi se o Dini Rađi. On mi je svojevremeno rekao: ‘OK, ti si taj”’,rekao je Aco pa dodao:

”Instalirao je Skelina, nakon početna dva prozora brzo ga je maknuo pa instalirao Anzulovića. Nakon što Anzulović podnese izvještaj, odnosno nakon što se vidi hoće li Cedevita igrati Euroligu ili ne, Anzulović će dobiti otkaz i netko novi, čitajte između redaka, će dobiti u ruke reprezentaciju Hrvatske”, rekao je trenutni izbornik Brazila.

Oglasio se i prozvani Rađa

Na sve se javio i Dino Rađa koji je za Index.hr komentirao napad Ace Petrovića.

”S takvim likom ne pada mi na pamet se obračunavati preko novina. O mojim referencama govorit će netko poput Ace? Znam točno što njemu smeta i zašto je rekao to što je rekao. U ljeto 2017., kad smo doživjeli debakl protiv Rusije u osmini finala, on je bio izbornik. Cijelo ljeto su mu treninzi trajali 45 minuta maksimalno. Bila je to katastrofa. Napao sam ga zbog toga pred svjedocima i jasno mi je da mu to nije bilo drago čuti. Ali da netko poput Ace priča o mojim referencama”, rekao je za Index Rađa pa se osvrnuo na Acin detalj iz 1998. godine:

”Što on zna što je bilo 1998.? Što on zna što sam ja radio i gdje sam ja tada bio? Stvarno mi se ne da s njim polemizirati preko medija.”