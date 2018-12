RAĐA SE PRISJETIO JEDNE PONUDE I KAKO JU JE MAJCI PRIOPĆIO: ‘Stara je očito bila u šoku’

‘Kad mi je rekao svotu kao da mi je rekao dobar dan. Je*alo se meni za pare…’

Dino Rađa, jedan od najboljih hrvatskih košarkaša svih vremena i danas predsjednik Stručnog savjeta za mušku košarku, prisjetio se još jednog trenutka iz igračkih dana te ga putem Facebooka podijelio sa svojim pratiteljima.

Uz spremnost odazivanju u dres reprezentacije i spremnost nastupa za nju i s ozljedom te tuzi zbog propuštanja akcija, Rađa se prisjetio i jednog razgovora s menadžerom, potom i majkom o ponudi kluba koju je dobio.

‘Sjediš li…?’

‘Reci, pitam ga. Kaže on meni – sjediš li? U govornici sam, gdje ću sjest? Sjedni na pod. Kad mi je rekao svotu kao da mi je rekao dobar dan. Je*alo se meni za pare bez obzira koliko vam to bilo nevjerojatno. Nisam trepnuo okom niti mi je srce zalupalo. Meni je bilo važno igrat i dobit utakmicu, a o novcu nikad nisam mislio. Onda san zvao doma i rekao staroj za ugovor u dolarima, a ona pita koliko je to para. Ja joj preveden u njemačke marke jer je sve onda bilo u njima, a ona opet. Koliko je to para? Ja opet prevedem u dinare. Na to će ona da koliko je to para. Onda sam joj izračunao da bi trebala raditi 700 godina sa svojim primanjima i ne popiti čašu vode nego ih spremati sa strane. I na kraju ponovo pita ona mene. A koliko je to para? Stara je bila u šoku, očito’, otkrio je Rađa.

