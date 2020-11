PRVACI POSTAJU JOŠ JAČI: LeBronu i društvu stiže veliko pojačanje, čeka se samo da prođe noć drafta

Čini se da će NBA prvaci Los Angeles Lakersi postati još jači sljedeće sezone. Kako izvještava ESPN-ov pouzdani novinar Adrian Wojnarowski, prvaci su dogovorili razmjenu u kojoj će dobiti sjajnog Oklahominog Nijemca Dennisa Schrodera, koji je protekle sezone bio jedan od najboljih igrača s klupe u ligi.

Schroder je protekle sezone u prosjeku zabijao 19 poena po utakmici i dijelio četiri asistencije, a bio je i dio ubojite Oklahomine postave s tri beka.

U smjeru Oklahome trebao bi otići dobar defenzivac i šuter Danny Green, a Lakersi bi Oklahomi također trebali dati i svoj 28. izbor na predstojećem draftu. Prema ESPN-ovim informacijama, taj bi se posao trebao zaključiti nakon drafta koji je u srijedu.

