EKSKLUZIVNO: 'Ovo nije normalno! Pitalo me već sto ljudi da objasnim!'

Najbolji mladi košarkaš Europe, Dario Šarić, suočio se s velikim problemima po dolasku u novi klub – turski Efes. Iako je ovoga ljeta mogao birati između Reala, Barcelone, NBA lige…, 20-godišnji hrvatski dragulj je izabrao Tursku, a tamo na početku sezone nije niti na klupi.

Ovaj misterij pokušao je u razgovoru za Sportski.net objasniti tata Predrag Šarić, i sam bivši košarkaš kojeg je trenirao aktualni trener Efesa – Dušan Duda Ivković.

Ivković je u zadnje dvije utakmice Darija držao sasvim postrani. Nije bio niti na klupi, već s tribina gleda utakmice kao sedmi stranac. Što se događa?

Ovo nije dobro! Ne znam što će biti, nismo čarobnjaci. Ali zašto ga dvije utakmice nije skinuo, ja stvarno ne znam. Nije ozlijeđen, nije mu ništa, istina je da Dario nije u vrhunskoj formi, ali samo zbog toga mu ne dat ni na klupu, to mi je misterij. Dario isto ne zna što bi rekao, nitko mu ništa ne govori, sam je tamo dole kao onaj zadnji neki čarobnjak na nebu…

Jeste li prije transfera imali kontakte s Dudom Ivkovićem o ovoj temi. Dakle, o jednom imprerativu da Dario kao najbolji mladi igrač Europe mora igrati i razvijati se.



Ja sam imao kontakte, on su nas uvjeravali. Jer Dario je Efes izabrao između Reala, CSKA i Barcelone, svi su se tukli za njega, a šta se sad tu desilo, nikome nije jasno. Nemam uopće komentar. Znam da je Duda malo težak trener, i mene je trenirao tri godine. Ne znam gdje on njega vidi ili ne vidi, ali na momku od 20 godina primijenit ovu terapiju, mislim da to nije u redu.

//www.youtube.com/embed/dp_WQtHg8NM

Možda je još malo prerano za suditi?

Ma nema tu prerano. On je došao dole igrat, nije on došao dole bit sedmi stranac i igrat svaku sedmu utakmicu. Došao je pun elana. Može on koju utakmicu podbacit, mora se sve to posložit u igri, ni ja ne kažem da je ovo dosad bilo dobro ili loše, ali ne možeš da ga ni ne skineš. Dakle, on je dvije utakmice bio sedmi stranac, nije bio ni na klupi, on sidi tamo dole ispod nadstrešnice i gleda u nebo. Nije dobro. Nije dobro. Dario je nezadovoljan, nije mu ništa jasno i ovo je za njega veliki šok.

Što Dario kaže?

A ništa, šta će reć? U deset i po je objavio na sastanku da se Dario opet ne skida. I šta mu može reć? Nitko ništa ne zna.

Je li Dario pričao s Ivkovićem, da nije možda bilo nekih razmirica?

Ja ne znam je li on njemu reka’ nešto na hrvatski, ja to ne mogu znat, meni Dario to nije reka’. A vidio si i sam kako je to izgledalo u zadnjoj utakmici. To je bilo katastrofa, igra ne sliči na ništa. Nisam ja kompetentan da govorim, pa da ja sad slažem momčad. Ja samo znam da za Darija to nije dobro. Šta će bit, ja ne znam, hoće li se trebat vući neke poteze…

Kakvi su ga uvjeti inače dole dočekali?

Ma sve dobro, stan još traži, treba dobiti auto, sve je to super i on je s tim dijelom zadovoljan. Ostaje poslije treninga, dodatno šutira, sve je to maksimalno. Ali čuj, on je doveden da igra. Vidjet ćemo u četvrtak kad igraju prvu utakmicu Eurolige protiv Uniksa. Za mladog igrača je ovo katastrofa, ako se nastavi ovako toplo-hladno. Menadžer je prije transfera obavio razgovor s Ivkovićem, bio je u Beogradu, cijeli dan pričao s njim, da Dario bude nositelj ekipe, a što se sad tu događa, ja ne znam. Ljudi mogu promijenit mišljenje. Treba biti spreman i na taj scenarij. Jer ovo nije normalno, možemo mi govorit bilo što, ali ovo nije normalno. Da takav jedan vrhunski mladi igrač nije ni na klupi. Nema logike sve ovo. Pitalo me sto ljudi da objasnim. Šta ću ti objasnit? Ovo nema logike. Treba naći rješenje, treba naći dogovor, vidjet ćemo sve u sljedećih tjedan dana.