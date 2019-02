POZNATI POLUFINALISTI KUPA KREŠIMIRA ĆOSIĆA: Domaćin ispao, Zadar i Cibona odlučuju o putniku u finale

Polufinalne utakmice igraju se u četvrtak

Košarkaši Gorice pridružili su se Cedeviti, Zadru i Ciboni u polufinalu Kupa Krešimira Ćosića nakon što su u srijedu u posljednjem četvrtfinalnom susretu svladali domaćina završnog turnira Split sa 71-63 (42-36).

Momčad Gorice predvodio je Ivan Majcunić sa 20 koševa, dok je kod Splita najefikasniji bio Mauro Veljačić, također sa 20 poena.

Cedevita lako

Košarkaši Cedevite, koji su na posljednjih pet izdanja Kupa Krešimira Ćosića dizali pobjednički trofej, u četvrtfinalu su očekivano svladali Zabok sa 98-73 (48-37). U redovima Cedevite prvi strijelac bio je Toni Katić sa 17 poena. Andrija Stipanović ubacio je 16, a Elgin Cook 15 koševa. Kod Zaboka, petoplasirane momčadi hrvatskog prvenstva, istaknuli su se Domagoj Proleta i Patrik Jambrović sa po 12 koševa.

Serija Zadra odlučila pobjednika

Prije toga polufinale su izborili Zadar i Cibona. Košarkaši Zadra pobijedili su zagrebački Bosco sa 76-63, ali Zadrani su do polufinala stigli teže nego što je to bilo očekivano. Naime, Bosco je nakon tri četvrtine neočekivano vodio sa 55-52, no Zadar je u pet i pol minuta posljednje dionice napravio seriju 19-4 i to je bilo dovoljno da se osigura pobjeda. Zadrane je do pobjede predvodio Mario Little sa 23 koša.

Cibonina muka

Košarkaši Cibone svladali su Adria Oil Škrljevo sa 78-71, a primorska momčad pod vodstvom Damira Rajkovića dobro je namučila favoriziranu Cibonu, koja je pobjedu osigurala tek u posljednje tri i pol minute utakmice. Najbolji igrač Cibone bio je Ivan Novačić sa 21 košem i pet skokova, a kod Škrljeva Josip Barnjak je ubacio 15 poena, a bivši Cibonin igrač Karlo Uljarević postigao je 13 koševa.

U četvrtak u polufinalu Zadar će igrati protiv Cibone (16.30 sati), a Cedevita protiv Gorice (19 sati).