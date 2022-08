EMOTIVAN DAN / Pogledajte kako je u Šibeniku obilježena 30. obljetnica osvajanja legendarnog olimpijskog srebra hrvatskih košarkaša

Hrvatski olimpijski odbor (HOO) i Zajednica sportova Šibensko-kninske županije na simboličan su način na šibenskom Baldekinu obilježili 30. obljetnicu osvajanja legendarnog olimpijskog srebra hrvatskih košarkaša. Bilo je to u prvom nastupu hrvatskih sportaša pod vlastitom zastavom na ljetnim Olimpijskim igrama u Barceloni 1992. godine. Kako bi sve ostalo u pobjedničkom duhu, naslonjeno i na nacionalni Dan pobjede i domovinske zahvalnosti (5. kolovoza), za termin obilježavanja izabran je 6. kolovoza. Na taj dan, prije tri desetljeća, hrvatski su košarkaši velikim preokretom u završnici, svladali u polufinalu ZND (bivši Sovjetski Savez) rezultatom 75-74, a upravo ta pobjeda osigurala im je olimpijsko srebro i povijesni nastup u finalu s originalnim američkim Dream Teamom. "Okupili smo se u Šibeniku kako bismo na simboličan način otrgnuli od zaborava jedan od najvećih momčadskih uspjeha hrvatskog sporta, ulazak u legendarno olimpijsko košarkaško finale u Barceloni. Dočekala nas je ovdje i vaterpolska reprezentacija, a to samo govori o tome koliko je Šibenik grad sporta i da su u njemu ponikli mnogi vrhunski sportaši koji su proslavili našu zemlju diljem svijeta", rekao je glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač, dodavši da su u svemu najvažnija djeca, poput nazočnih mladih šibenskih košarkaša i košarkašica jer oni u svim tim sportašima koji su proslavili Hrvatsku svih godina vide svoje uzore i nastoje biti kao oni. Biserka Petrović, majka neprežaljenog kapetana i vođe hrvatske reprezentacije Dražena Petrovića, uz čiji je spomenik na Baldekinu priređen ovaj podsjetnik, evocirala je uspomenu na Barcelonu 1992. godine. "Ovih trideset godina je tako brzo prošlo, sjećanja su kao da je sve bilo jučer. Nikada neću zaboraviti kako je Dražen rekao momcima u svlačionici ‘nisu oni vanzemaljci, mi ih možemo dobiti’. To je rečenica koja je ostala zauvijek", rekla je Biserka Petrović.