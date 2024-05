Dallas Mavericksi pobijedili su Minnesotu 108:105 u prvoj utakmici finalne serije Zapadne konferencije NBA lige i poveli 1:0.

Prvo ime Dallasa bio je Luka Dončić koji je bio najefikasniji s 33 poena uz osam asistencija, 6 skokova, jednu blokadu i tri ukradene lopte

Od 33 poena čak je 15 postigao u zadnjoj četvrtini i odveo Dallas do pobjede, a sve je to uspio unatoč ozljedi. Dončić je, naime, igrao s naotečenim lijevim zglobom i krvavim desnim koljenom, a do kraja utakmice prokrvarilo mu je i lijevo koljeno.

Sjajnu utakmicu u redovima Dallasa odigrao je i Kyrie Irving s 30 poena, a kod Minnesote je najbolji bio Jaden McDaniels s 24 poena.

