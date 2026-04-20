Šok u NBA doigravanju: Osmoplasirani Orlando srušio najbolju momčad Istoka

Orlando Magic, Boston Celtics, Oklahoma City Thunder i San Antonio Spursi su sinoć upisali pobjede u prvom krugu doigravanja Istočne, odnosno Zapadne konferencije.

Orlando Magic je sinoć u prvom krugu doigravanja priredio iznenađenje pobijedivši na gostovanju sa 112-101 Detroit Pistonse, prvu momčad Istočne konferencije.

Orlando, koji je u doigravanje krenuo s osmog mjesta Istočne konferencije, do pobjede protiv prvoplasiranog Detroita predvodio je Paolo Banchero s 23 koša, devet skokova i četiri asistencije. Franz Wagner je dodao 19 koševa, a Desmond Bane i Wendal Carter po 17 koševa svaki za vodstvo Orlanda 1-0 u seriji na četiri pobjede.

Kod Pistonsa najbolji je bio Cade Cuningham s 39 koševa, dok je Tobias Harris ubacio 17 koševa. Pistonsi će priliku za izjednačenje imati u noći sa srijede na četvrtak.

San Antonio Spursi su doigravanje otvorili pobjedom. U prvom kolu doigravanja Zapadne konferencije svladali su Portland Trail Blazerse na svom terenu sa 111-98. Najzaslužniji za pobjedu San Antonija bio je Victor Wembanyama koji je u svom prvom play offu u karijeru zabio 35 koševa. Stephpon Castle i D'Aaron Fox su dodali po 17 koševa i zajedno 15 asistencija. Portland je predvodio Deni Avdija s 30 ubačaja i 10 skokova. Sljedeća utakmica na rasporedu je u utorak.

Oklahoma City Thunder su u obranu naslova krenuli pobjedom, na svom su terenu u prvom utakmici doigravanja Zapadne konferencije sa 119-84 pobijedili Phoenix Sunse. Najbolji u redovima Oklahome bili su Shai Gilgeous-Alexander sa 25 i Jalen Williams s 22 poena, dok je Chet Holmgren dodao 16 koševa. U redovima Phoenixa najbolji je bio Devon Booker s 23 koša i Dillon Brooks s 18 koševa. Druga utakmica ove serije na rasporedu je u srijedu.

Boston Celticsi su u nedjelju u prvoj utakmici serije prvog kola Istočne konferencije svladali Philadelphia 76erse 123-91. Jayson Tatum je u svojoj prvoj utakmici doigravanja otkako je prošle sezone puknuo desnu Ahilovu tetivu, postigao 25 ​​poena uz 11 skokova i sedam asistencija, a Jaylen Brown je dodao 26 poena. Tatum je u prvom poluvremenu postigao 21 poen, igrajući tek svoju 17. utakmicu ove sezone nakon operacije Ahilove tetive prošlog svibnja Boston nije zaostajao, izgradivši prednost od 35 poena dok je trener Joe Mazzulla davao minutažu 12-orici igrača. Druga utakmica igra se u utorak navečer u Bostonu.

Tyrese Maxey postigao je 21 poen i imao osam asistencija za Sixerse, koji su igrali bez Joela Embiida.

