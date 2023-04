KAOS U MADRIDU / Opća tučnjava na parketu između košarkaša Reala i Partizana, Grobari izbačeni iz dvorane

Žestoka tučnjava i opći kaos na parketu i na tribinama viđen je u četvrtak navečer u Madridu, tijekom druge četvrtfinalne utakmice Eurolige između Reala i Partizana i to pred sam kraj dvoboja, pri vodstvu Partizana od 15 razlike minutu i 42 sekunde do kraja. U klinč su ušli prvo Kevin Punter i Sergio Llull, a umalo je došlo do tučnjave između njih dvojice, a ubrzo su se u sve umiješali i ostali košarkaši. I onda je stvarno došlo do makljaže i to kakve... Bila je to opća tučnjava na parketu... Guerschon Yabusele je bio najagresivniji u tom obračunu, on je odmah krenuo u šaketanje. Sijevale su šake na veliko, prštalo je na sve strane, a onda su oba trenera upala na teren... Također je i Argentinac Gabriel Deck počeo udarati šakama košarkaše Partizana. Najdeblji kraj izvukao je košarkaš Partizana Dante Exum kojeg je Yyabusele hrvačkim zahvatom bacio na parket, a koji je izbačen momentalno iz WiZink Centera. Dante Exum nije mogao stajati na nogama nakon tučnjave, ali u ovom trenutku se ne zna koliko je, u stvari, ozljeđen. Za spomenuti kako je i na tribinama došlo do incidenta. Policija je, naime, zbog sukoba iz WiZink Centera izbacila nekoliko navijača Partizana i jednog Reala. Ako nekog zanima, Partizan je poveo s 2-0 u seriji nakon slavlja 95-80.