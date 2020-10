‘ON JE NAJVEĆI KOŠARKAŠ KOJEG JE SVEMIR IKAD VIDIO’: Što će Michael Jordan kazati na ovo?

‘On je najbolji košarkaš kojeg je košarkaški svemir ikad vidio’

Trener Los Angeles Lakersa Frank Vogel kazao je jutros nakon osvajanja naslova prvaka protiv Miami Heata pobjedom u seriji 4:2 kako je LeBron James (4 naslova prvaka) najveći košarkaš kojeg je svemir ikad vidio, iako je po mnogima Michael Jordan (ima šest NBA prstenova) najveći i najbolji košarkaš svih vremena…

“He’s the greatest player the basketball universe has ever seen.” Frank Vogel on LeBron James. #NBAFinals pic.twitter.com/DhhPrdp36D — NBA TV (@NBATV) October 12, 2020

“Kad sam preuzeo posao u Lakersima, nismo imali Anthonyja Davisa, nismo praktički imali čitavu momčad. Imali smo drugačiju momčad, ali ja sam u biti čitavo vrijeme vjerovao u Jamesa. On je najbolji košarkaš kojeg je košarkaški svemir ikad vidio i ako mislite da to znate, e ne znate. Jer, svakog dana ga treniram i vidim kako se prilagođava svima, kako razmišlja, način na koji vodi ovu ekipu. Nezaboravno iskustvo mi je bilo trenirati ga. Okupio je momčad i predvodio ju do obaćena zemlje. Bio je nevjerojatan kroz čitavu sezonu”, kazao je Frank Vogel.

Po 4. put MVP finala

Los Angeles Lakersi novi su prvaci NBA lige. Oni su u noći s nedjelje na ponedjeljak po hrvatskom vremenu pod balonom u Orlandu, u šestoj utakmici finala, pobijedili Miami Heat rezultatom 106:93 i tako osvojili svoj ukupno 17. naslov prvaka u povijesti. LeBron James po 4. je put u svojoj karijeri ponio MVP nagradu za najkorisnijeg igrača finala, tako postavši jedini igrač u povijesti koji je ovu prestižnu nagradu osvajao četiri puta.