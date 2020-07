ČAVLOVIĆ I MRŠIĆ SU NAM KAZALI KAKO RAZGOVARAJU, TJ KAKO SU RAZGOVARALI S UKIĆEM: No, kapetan je izabrao dolazak negdje drugdje?

Prema pisanju Sportanda, kapetan hrvatske košarkaške reprezentacije Roko Leni Ukić sve je dogovorio s Cedevita Olimpijom. Ukić je ovu sezonu proveo u francuskom drugoligašu Antibesu, koji je izborio ulazak u najjači rang francuske košarke.

POD TORNJEM SE UPRAVO DOGAĐA NEŠTO VELIKO: Nevjerojatno da su to realizirali; ‘Razgovaramo i s Rokom Ukićem. Mislimo jako ozbiljno’

Don’t know if already reported but Roko Ukic agreed to terms with KK Cedevita Olimpija Ljubljana

