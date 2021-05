Najbolji hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović nezaustavljiv je u NBA ligi. Kako se playoff bliži, tako naš šuter rodom iz Mostara igra sve bolje i bolje. Babo je nastavio kontinuitet utakmica u kojima je zabio najmanje 20 poena. San Antonio Spursi našeg Luke Šamanića noćas po hrvatskom vremenu u Salt Lake Cityju osjetili su odličnu igru Bogdanovića, koji im je u pobjedi 110:99 za 33 minute igre ubacio 25 poena, uz 3 skoka, 2 asistencije, doduše i 3 izgubljene lopte. Utah se tako vratio na vrh ljestvice NBA lige s pobjedom više od Phoenixa…

OVDJE pogledajte kako je to izgledalo.

Šut za dva imao je 10-17, 2-7, slobodna 3-4. Ovo mu je bila 4 uzastopna utakmica u kojoj je zabio najmanje 20 poena, peta u posljednjih 6. Također, dvadeseti put u tekućoj sezoni Bogdanović je odigrao utakmicu s 20+ poena. Predvodio je Utah u poenima i četvrtu utakmicu zaredom…

Naravno, podignuo je svoj prosjek Bogdanović te je sad na 16.1 poena, 3.8 poena, 1.9 poena po utakmici.

Startni centar Jazzera Jordan Clarkson dodao je 16 poena.

Australski veteran Joe Ingles ubacio je 13 poena uz osam asistencija. Utah je drugu uzastopnu pobjedu zaradio učinkovitim napadom i čvrstom obranom. Jazz je postigao 22 poena uz 13 izgubljenih lopti u San Antoniju i šutirao 50% s parketa.

Što se tiče poražene momčadi, DeMar DeRozan postigao je 22 poena za San Antonio, a Rudy Gay dodao je 17 koševa za Spurse, koji su izgubili četvrtu utakmicu zaredom. Luka Šamanić za 4 minute igre postigao je 3 poena za Spurse.

Rudy Gobert and Bojan Bogdanovic help the #utahjazz top SAS and move back to the top of the standings out West!

Jazzeri su zabili iz pet uzastopnih napada da bi došli do vodstva od 26:16 kasno u prvoj četvrtini. Clarkson i Bogdanović posebno su se istaknuli u tom periodu igre.

San Antonio smanjio je na 40:35 šutom Gaya u drugoj četvrtini. To je bilo najbliže što su se Spursi primaknuli, prije nego što se Utah ponovno zagrijao. Jazz je potom realizirao šest uzastopnih napada za seriju 17-4. Bogdanović je zabio niz koševa uz tricu koja je Utah donijela vodstvo od 57:39.

Spursi su se trudili držati korak s Jazzom nakon što su se u više navrata pogodili šuteve, 19 od 20 koševa San Antonija iz prvog poluvremena bili su šutevi srednjeg dometa. Jazz je u drugom dijelu vodio s čak 25 koševa, povećavajući rezultat na semaforu u svoju korist (74:49) u trećoj četvrtini nakon što je Joe Ingles zabio za seriju svoje momčadi 13-2. Utah i San Antonio ponovno će igrati u srijedu.

Bojan Bogdanovic, on the Jazz's offense: "We are trying to play freely offensively. We miss those guys so we are trying to play a little faster — without those guys we can struggle going 5 on 5. So we’re just trying to be aggressive every time."

— Eric Walden (@tribjazz) May 4, 2021