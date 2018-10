U idućem kolu Cedevita će 31. listopada gostovati kod turskog Tofasa iz Burse

U 4. kolu skupine B Eurokupa košarkaši Cedevite su u srijedu na domaćem terenu protiv ruskog Lokomotiv Kubana izgubili sa 81-85 (37-51), iako su se uspjeli vratiti iz minusa od 24 koša.

Bila je to čudna utakmica u kojoj je Cedevita izgledala nemoćno u prvom poluvremenu, da bi u završnici utakmice ispustila pobjedu. Naime, sredinom druge četvrtine Cedevita je gubila sa 24 koša razlike (22-46), a do poluvremena je uspjela smanjiti zaostatak na 14 poena (37-51).

Na omjeru 2-2

No, u trećoj četvrtini uslijedio je preokret, Cedevita je tu dionicu dobila sa 26-9, a hrvatsku momčad u tom dijelu predvodio je Amerikanac Elgin Cook sa devet poena. Tako je Cedevita u zadnjih deset minuta ušla sa prednošću 63-60, a ubrzo je to vodstvo povećala na 76-67. No, u završnici Cedevita je posustala i Lokomotiv je zasluženo došao do četvrte pobjede, dok je zagrebački klub na omjeru 2-2.

Kod Cedevite Amerikanac Josh Magette ubacio je 16 poena, Brazilac Vitor Benite dodao je 15, a Elgin Cook 14 koševa. Momčad Lokomotiva predvodio je Dmitrij Kulagin sa 25 koševa.

U idućem kolu Cedevita će 31. listopada gostovati kod turskog Tofasa iz Burse.