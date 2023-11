NBA liga je najjača košarkaška liga na svijetu i svi najbolji igrači svijeta sanjaju da igraju tamo. I dok je zbivanja i poteze igrača na terenu danas lako pratiti, nikad nije bilo teže saznati nešto iz privatnog života sportaša.

Bivši košarkaši Kenyon Martin, Gilbert Arenas i Brandon Jennings pred kamerama su progovorili baš o tome. "Stvarna situacija, vidio sam jednog igrača da priča sa jednom mladom damom, rekao sam mu - 'ne budi iznenađen ako ona spava sa nekim tvojim suigračem'. Idi na Bahame sa timom, pa ako pokucaš na vrata nekog suigrača, vidi tko će ti otvoriti. Zvao me je, rekao mi je 'nisi lagao čovječe'. Nema tu moralnih vrijednosti i svega toga. Moraju čuti sva ta s*anja i da shvate, jer ne razumiju", počeo je Martin.

Nastavio je u istom dahu. "Zabavljao sam se sa jednom djevojkom i rekao sam joj da dođe u sobu i pokupi stvari i pitao je gdje će spavati večeras, jer je bila previše bliska sa jednim suigračem. Pravila se šokirana."

Zatim se uključio Arenas. "Pogledao sam i pitao ih koliko njih ima djevojke. Znači oko 70 posto vaših djevojaka će spavati sa drugim NBA igračem, dok ste još zajedno. Morate to razumjeti. Uvodite je u svoj život, da li ste prvi pik ili koji god, vi ste posljednji tu, tek počinjete karijeru. Gledali ste neke igrače i divili ste im se, isto tako su i one. Gledala je nekog Stepha Curryja, LeBrona Jamesa, Jaysona Tatuma, Ja Moranta. Zajedno ste, a recimo da joj Morant pošalje privatnu poruku na društvenim mrežama dok ste na putu, vjeruj mi brate...".

Voditelj ih je upitao zašto nisu držali djevojke van tima. "Svi se druže, tvoja djevojka se druži sa tim drugim djevojkama i tako kreće drama i sve to. Trebaš ju staviti tu, da vidiš kako će se ponašati, da vidiš što će se dogoditi", objasnio je Jennings.

Gilbert je potom otkrio i kakva pravila su vrijedila u Washingtonu dok su u timu bili Andray Blatche, JaVale McGee, DeShawn Stevenson... "Imali smo zanimljiv tim, ja, DeShawn, JaVale, Blatche. Ako upoznaš djevojku, podigneš telefon, pokažeš njenu sliku i pitaš poznaje li je netko i tako provjeriš situaciju. Provjeravali smo koga više vole, kažem nekome da joj pošalje poruku i da napiše da dolazi večeras kod nje, onda joj ja napišem isto. I vidimo koga više voli, bili smo divljaci. Radili smo to", izgovorio je Arenas.

Pa je posle kratke pauze nastavio. "Zabavljaš se sa nekom djevojkom i onda saznaš da je bila sa nekim drugim i onda krenu veliki problemi, svađe i sve to. Onda smo ustanovili pravilo, vaše žene, djevojke, 'poseban rad', toga nema, sa njima ne smijete ništa pokušavati. One su zaštićene, sve osim toga može. Ako prekršiš to pravilo, onda te izbacujemo iz momčadi."

Martin je igrao u Denveru od 2004. do 2011. godine i tamo je bilo svega i svačega. "Kad sam bio u Denveru pitao sam suigrače tko je od njih doveo striptizetu tu. Javno sam ih prozivao, onaj koji se okrene i gleda na drugu stranu, znao sam da je on doveo", nasmijao se Kenyon, na što je Jennings dodao da su "dolazile u lobi hotela, sjedile i čekale igrače."

