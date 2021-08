LA Clippers će poslati Patricka Beverlyja, Rajona Ronda i Daniela Oturua u Memphis Grizzliese, a u zamjenu će za njih dobiti 31-godišnjeg razigravača Erica Bledsoea, objavio je u noći s nedjelje na ponedjeljak američki ESPN.

Zubac dobio novog suigrača

Tako je hrvatski centar Ivica Zubac dobio novog suigrača, koji bi trebao imati važnu ulogu u rotacijama na vanjskim pozicijama uz Reggieja Jacksona koji je potpisao novi ugovor s Clippersima koji će još neko vrijeme morati čekati na povratak prve zvijezde Kawhija Leonarda, bez kojeg su ostali u prošlogodišnjem doigravanju zbog djelomičnog puknuća prednjeg križnog ligamenta.

Bledsoe se vraća u klub koji ga je 2010. birao

Eric Bledsoe se vraća u klub koji ga je 2010. izabrao na NBA draftu i u kojem je proveo prve tri sezone u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta. Nakon toga je proveo četiri sezone u Phoenix Sunsima (2013. - 2017.) u kojima je u zadnjoj sezoni imao prosjek od 21,1 koša i 6,3 skoka. Sunsi su ga 2017. poslali u Millwaukee Buckse u kojima je ostao tri godine.

Uoči prošle sezone aktualni NBA prvaci su Bledsoea poslali u New Orleans iz kojeg su u zamjenu doveli Jruea Holidaya. Bledsoe je za Pelicanse u 71 utakmici prosječno ubacivao 12,2 koša uz 3,8 asistencija. New Orleans je uoči ovogodišnjeg drafta poslao Bledsoea u Memphis kako bi stvorio prostora do 'salary-capa', a Grizzliesi su u njemu vidjeli igrača kojeg će moći koristiti za zamjenu.

Clippersi uštedili 30 milijuna dolara

Ovom razmjenom Clippersi su uštedili 30 milijuna dolara koje bi trebali uplatiti zbog prekoračenja 'salary-capa' te stvorili i zalihu od 8.3 milijuna dolara za igračka pojačanja u ovoj sezoni. Grizzliesi su također oslobodili određeni novčani iznos koji će moći koristiti u prijelaznom roku sljedeće godine, dok nije izvjesno da će svim igračima koje su doveli u ovoj razmjeni Memphis biti konačno odredište.

Beverly postao ljubimac navijača

Patrick Beverly je zbog svog vrlo energičnog nastupa i velikog doprinosa u obrambenim zadacima, u protekle četiri godine postao ljubimcem navijača Clippersa, ali je zbog ozljeda u prošloj sezoni odigrao samo 37 utakmica. Rajon Rondo, koji je doveden iz Atlante kao pojačanje za prošlosezonsko doigravanje, ali je odigrao samo 13 utakmica. Oturu je bio 33. izbor drafta 2020., a u 30 utakmica prošle sezone je imao minornu ulogu, dok je na ovogodišnjoj NBA Ljetnoj ligi imao zapažene nastupe.