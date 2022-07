Hrvatska muška košarkaška reprezentacija pretrpjela je težak 69-97 (8-33, 27-21, 16-22, 18-21) poraz na gostovanju kod Slovenije u Ljubljani u susretu 5. kola skupine C prvog kruga kvalifikacija za plasman na Svjetsko prvenstvo koje će se sljedeće godine održati u Indoneziji, Japanu i Filipinima.

“Čestitao bih Sloveniji na, prije svega, izvrsnom otvaranju i prvoj četvrtini. Mi nismo izdržali taj pritisak atmosfere koja je bila sjajna, prava košarkaška. Prva četvrtina je bila odlučujuća, sve ostalo je bilo pokušavanje da stignemo rezultat. Nismo bili pravi, nismo bili dobri u malim stvarima, u stvaranju blokova, bili smo dosta tromi. Slovenija je bila rastrčana i ima individualnu kvalitetu, naravno.

'Moramo se dignuti'

Dončić i Dragič su stvarali višak i pogađali kad je trebalo. Svaki put kad bismo im se malo približili, uspostavili neki ritam, primili bismo dvicu ili tricu, tako da to moramo popraviti, defenzivno nismo bili dobri. Bitno je da zaboravimo tu utakmicu što prije, čeka nas Finska za tri dana. Moramo se puno bolje konsolidirati, to je evidentno. Najveći nam je zadatak dignuti se u tri dana i mentalno i fizički. Igrat ćemo pred svojom publikom i pokušat ćemo doći do te pobjede koja bi nas odvela dalje“, rekao je poslije utakmice izbornik Damir Mulaomerović.

Pred novinare je stao i Mario Hezonja koji je s 22 poena, devet skokova i šest asistencija bio najbolji hrvatski igrač.

"Čestitke Sloveniji na odličnoj utakmici. Nismo bili na nivou, kao što je trener rekao. Nastavit ćemo trenirati, spremati se, razvijati naše igrače i nadam se da ćemo brzo doći na razinu na kojoj se možemo boriti za ozbiljne stvari. Idemo se pripremati za Finsku i zaboraviti na večerašnju utakmicu”, izjavio je.

Drahič napušta reprezentaciju

Hezonja se osvrnuo na skori odlazak velikog Gorana Dragiča iz slovenske reprezentacije.

“Još bih htio reći hvala Goranu Dragiču i zaželjeti mu svu sreću s obzirom na to da ide u reprezentativnu mirovinu. Napravio je velike stvari za svoju reprezentaciju i za nas Europljane u NBA-u, svaka mu čast i veliko hvala“, poručio je.

Uz pobjedu protiv Finske u Rijeci u nedjelju (20 sati), za prolazak dalje Hrvatskoj je potrebna i gostujuća pobjeda Slovenije protiv Švedske. S omjerom pobjeda i poraza 1-4 Hrvatska je posljednja u skupini C, iza Finske sa 4-1, Slovenije sa 3-2 i Švedske sa 2-3. No, kako ima bolji međusobni omjer od Švedske još uvijek može izbjeći posljednje mjesto i završetak nastupa u kvalifikacijama već nakon prvog kruga.