Košarkaši Milwaukee Bucksa i Golden State Warriorsa ostvarili su pobjede u trećim susretima konferencijskih polufinala protiv Boston Celticsa i Memphis Grizzliesa i u serijama na četiri pobjede poveli sa 2-1.

Aktualni NBA prvaci su pred svojim navijačima u Milwaukeeju pobijedili Boston Celticse sa 103-101 i tako došli do prednosti od 2-1 u konferencijskom polufinalu u Istočnoj konferenciji.

Bucksi su gostima dopustili da u zadnjoj četvrtini preokrenu zaostatak od 13 koševa s kojim su započeli posljednju dionicu utakmice, ali su zahvaljujući Giannisu Antetokounmpu i Jrueu Holidayu ipak u napetoj završnici stigli do vrijedne pobjede.

Giannis briljirao

"Bit će borbi, ali na kraju dana, ako nastavite i ostanene na pravom putu, uspjet ćete. Ako ne ostaneš na pravom kursu, nećeš uspjeti. Tako je jednostavno," kazao je Antetokounmpo dodavši: "Znam koje su moje prednosti. Ponekad ću odigrati dobro, a ponekad krivo, ali sve dok igram u okviru svojih snaga, mi ćemo bit ću na dobrom mjestu."

Gosti su 1:49 minuta prije kraja došli do prednosti 100-99, što im je bilo prvo vodstvo u drugom poluvremenu. Nakon što se uspjeli obraniti, Celticsi su imali napad za povećanje prednosti, ali su Jaylen Brown i Marcus Smart u razmaku od 10 sekundi promašili dvije otvorene trice na ulazu u posljednju minutu.

Na drugoj strani je 44 sekunde prije kraja Antetokounmpo položio i ponovno donio minimalnu prednost Bucksima (101-100), da bi Jrue Holiday uz dosta sreće uspio pogoditi šut iz okreta i donijeti domaćoj momčadi vodstvo 103-100. Bostonu je ostalo samo i 11.2 sekundi pokušati tricom izboriti produžetak. No, do tog pokušaja nisu došli, jer je Holiday napravio faul i poslao Marcusa Smarta na slobodna bacanja, kad je na semaforu stajalo 4.6 sekundi do kraja.

Drama na kraju utakmice

Smart je pogodio prvo, namjerno promašio drugo bacanje i prvi bio na odbijenoj lopti koju je iz odbojke pokušao progurati kroz obruč, ali je promašio. Priskočio je i Robert Williams III., ali ni on nije pogodio iz odbijanca. Na kraju je i Al Horford priskočio te uspio pogoditi koš, ali je to učinio nekoliko trenutaka prekasno, jer mu je lopta još uvijek bila na dlanu kad se oglasila sirena za kraj utakmice. Suci su pregledom snimke ustanovili da koš nije regularan i presudili da je konačan rezultat dvoboja 103-101 za Buckse.

Pobjednički sastav je predvodio Giannis Antetokounmpo koji je iz 30 šuteva ubacio 42 poena, a tome je dodao 12 skokova, osam asistencija i dvije blokade. I Jrue Holiday je imao 30 šuteva, a ubacio je 25 poena. Dobru rolu odigrao je Brook Lopez sa 13 koševa i 10 skokova.

Jaylen Brown je sa 27 koševa bio najbolji strijelac gostiju, Al Horford je upisao 22 koša i 16 skokova, Derrick White je dodao 14 poena. U noći s ponedjeljka na utorak po srednjoeuropskom, Bucksi će u četvrtoj utakmici serije, ponovno pred svojim navijačima, pokušati doći do treće pobjede i na korak do plasmana u konferencijsko finale.

Golden State bolji

U drugom susretu večeri Golden State Warriors su pobijedili Memphis Grizzlies sa 142-112 i u polufinalu Zapada poveli sa 2-1. Utakmica je bila ravnopravna tek u prvoj (28-26 za goste) i početkom druge četvrtine. No, Warriorsi su brzo okrenuli rezultat i stigli do 11 koševa viška, na koncu treće bilo je +21 (101-80), a na kraju je završilo s uvjerljivih 30 koševa razlike.

"Popravili smo selekciju šuteva, večeras je bilo puno bolje," kazao je trener pobjedničkog sastava Steve Kerr.

Stephen Curry je predvodio Warriorse sa 30 koševa i šest asistencija, Jordan Pool je ubacio 27 koševa, a Klay Thompson dodao 21 koš i devet skokova.

"Kada se Klay zahukta naš tim poprima drugačiji izgled. Postali smo mnogo teži za čuvanje," dodao je Kerr.

U suparničkim redovima najefikasniji je bio Ja Morant sa 34 koša i sedam asistencija, no šest minuta prije kraja susreta napustio je parket zbog ozljede koljena nakon sudara s Poolom.

Morant je ljuto napustio Chase Center bez razgovora s novinarima, ali je na svom Twitteru objavio i kasnije izbrisao video snimak s riječima "probio je kod" , referencu koju je trener Warriorsa Steve Kerr upotrijebio pet dana ranije kada je Dillon Brooks napravio oštar prekršaj nad Garyjem Paytonom, koji je nezgodno pao i slomio lijevi lakat. Ovoga puta su Grizzliesi optužili suparnika za grubu igru.

Desmond Bane je dodao 16, a Jaren Jackson 15 koševa za Memphis. Četvrta utakmica na rasporedu je 9. svibnja ponovo u Chase Centru u San Franciscu.