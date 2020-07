MILWAUKEE BUCKS ZATVORILI OBJEKTE ZA TRENING ZBOG KORONAVIRUSA U MOMČADI: Isto su napravili i Kingsi

Momčad s najboljim omjerom pobjeda i poraza u NBA ligi prije prekida sezone zbog izbijanja pandemije koronavirusa, Milwaukee Bucksi odlučili su zatvoriti svoje objekte u kojima su dosada trenirali za nastavak sezone zbog pojave koronavirusa u momčadi, a za isti korak odlučili su se i Sacramento Kingsi.

RT wojespn: The Milwaukee Bucks have shut down the team’s practice facility after receiving results of a Friday round of coronavirus testing, sources tell ESPN. The team isn’t expected to reopen facility for workouts prior to the organization's traveling party leaving for Or…

— Pathe Ndiaye 🥀 (@KdTrey_23) July 6, 2020