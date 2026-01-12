Sjajna predstava hrvatskog košarkaša u NBA noći: Ovakav šut još nije imao

New Orleans Pelicansi Karla Matkovića doživjeli su sinoć deseti poraz u zadnjih 11 utakmica, bolji od njih su na svom terenu sa 128-118 bli Orlando Magic.

Kod Orlanda najučinkovitiji je bio Desmond Bane s 27 koševa, Anthony Black je dodao 26, a Goga Bitadze je imao double-double učinak s 14 poena i 13 skokova. Paolo Banchero je ubacio 23 koša uz osam skokova i isto toliko asistencija za Magic, koji je u zadnjoj četvrtini nadigrao Pelicanse 37-20. Zion Williamson postigao je 22 poena, a Trey Murphy III i Jordan Poole po 21 poen za Pelicanse. Jeremiah Fears imao je 16, Karlo Matković dodao je 11 koševa uz stopostotni šut (4/4 iz igre, 1/1 trice i 2/2 slobodna bacanja), jednu asistenciju i dvije blokade u nešto više od 18 minuta provedenih na terenu.

Sacramento Kings su domaćom pobjedom od 111-98 nad Houston Rocketsima prekinuli niz od sedam poraza, a DeMar DeRozan je postigao 22 poena i predvodio šestoricu igrača Sacramenta s dvoznamenkastim učinkom. Kingsi su šutirali 48,4 posto iz igre i nadmašili Rocketse 19-8 u zadnjih šest minuta te pobijedili prvi put nakon 27. prosinca. Malik Monk pogodio je dvije uzastopne trice tijekom serije 10-0 i doveo Sacramento u vodstvo od 104-92 dvije i pol minute prije kraja. Nakon što je Kevin Durant postigao poen u sljedećem napadu Houstona, Russell Westbrook pogodio je tricu i povećao vodstvo Kingsa na 107-94 dvije minute do kraja utakmice. Zach LaVine zabio je 18 koševa za Sacramento, koji je izgubio 17 od prethodnih 20 utakmica. Westbrook je ubacio 15 koševa uz 10 asistencija, a Monk je dodao 15 koševa. Dario Šarić nije igrao za Kingse. Kod Sacramenta najbolji je bio Amen Thompson s 31 košem i 13 ‍skokova, a Durant je dodao ​23 koša.

Raptorsi nakon produžetaka pobijedili Sixerse

Toronto Raptorsi su nakon produžetka sa 116-115 slavili protiv Philadelphia 76ersa, a pobjedu im je osigurao Scottie Barnes koji je je pogodio slobodno bacanje u posljednjoj sekundi produžetka. Sixersi su u produžetku poveli s četiri koša prije nego što su se Raptorsi oporavili serijom 7-0. Zakucavanje Collina Murray-Boylesa dovelo je Toronto u vodstvo od tri koša 35 sekundi prije kraja, ali je trica VJ Edgecombea dovela Sixerse do izjednačenja 115-115 15 sekundi do kraja i prije nego što je Barnes gađao slobodna bacanja. Barnes je utakmicu završio s 31 poenom, a Jamal Shead je dodao 22 koševa te pogodio šut za produžetak. Immanuel Quickley dodao je 20 poena, dok je Murray-Boyles imao 17 poena, 15 skokova, tri blokade i tri ukradene lopte. Tyrese Maxey postigao je 38 poena za 76erse, koji su pobijedili u svoje dvije prethodne utakmice. Edgecombe je postigao 17 poena, a Kelly Oubre Jr. 13 poena, tri blokade i četiri ukradene lopte.

Tijesno je bilo u Minnepaolisu gdje su domaći Minnesota Timberwolvesi sa 104-103 nadigrali San Antonio Spurse. Anthony Edwards postigao je 23 poena za Minnesotu koja je nadoknadila zaostatak od 19 koševa i prvi put povela u posljednjim minutama utakmice. Donte DiVincenzo ubacio je 19 koševa za Timberwolvese, koji su pobijedili peti put u posljednjih šest utakmica. Victor Wembanyama je s 29 poena i sedam skokova predvodio Spurse, koji su izgubili prvi put u zadnje tri utakmice.

Memphis Grizzliesi su kod kuće sa 103-98 svladali Brooklyn Netse i to nakon što su postigli posljednjih 13 poena na utakmici i tako smanjili zaostatak od osam koševa tri minute prije kraja. Najbolji strijelac domaće momčadi bio je rookie Cedric Coward s 21 košem i osam skokova, dok su najbolji sa po 17 koševa svaki bili Noah Clowney i Tyrese Martin.

Denver Nuggetsi su na svom terenu sa 108-104 bili bolji od Milwaukee Bucksa koji je zaostajao 14 poena sredinom zadnje četvrtine prije nego što je smanjio zaostatak na samo dva koša u posljednjim sekundama. Nuggetse je do slavlja vodio Aaron Gordon s 23 poena, uključujući dva slobodna bacanja 4,4 sekunde prije kraja kojima je zaključena pobjeda domaće momčadi. Tim Hardaway Jr. postigao je najviše poena u momčadi s 25 poena, Peyton Watson dodao je 19 poena, Zeke Nnaji je pridonio sa 14 poena i 10 skokova, a Jalen Pickett je postigao 13 poena za Nuggetse. Giannis Antetokounmpo predvodio je Buckse s 31 poenom i 11 asistencija.

Dominantan Phoenix

Atlanta Hawksi su upisali treću pobjedu zaredom slaveći sa 124-111 u San Franciscu protiv Golden State Warriorsa. Nickeil Alexander-Walker bio je najbolji strijelac Hawksa s 24 ubačaja, a Luke Kennard je pobjedi pridonio s šest trica i ukupno 22 poena. Najbolji strijelac utakmice i Warriorsa bio je Stephen Curry koji je ubacio 31 koš, a pratio ga je s 30 ubačaja Jimmy Butler III. New York Knicks su na gostovanju sa 123-114 pobijedili Portland Trail Blazerse prekinuvši im tako niz od pet pobjeda. Jalen Brunson je ubacio 26 koša uz osam asistencija za New York, OG Anunoby dodao je 24 poena, a Karl-Anthony Towns double-double učinak s 20 poena i 11 skokova. Deni Avdija s 25 poena je predvodio Trail Blazerse, a slijedili su ga Shaedon Sharpe s 23 i Caleb Love s 21 poenom.

Oklahoma City Thunder su kod kuće sa 124-112 nadigrali Miami Heat, a Shai Gilgeous-Alexander je u pobjedi svoje momčadi sudjelovao s 29 koševa. Thunder su ostvarili tri uzastopne pobjede, dok je Heat izgubio treći put zaredom, što je bio njihov četvrti poraz u pet utakmica. Jalen Williams ubacio je 18 koševa, a Chet Holmgren 16 koševa i 10 skokova za Oklahomu kojoj je ovo treća pobjeda zaredom. Andrew Wiggins predvodio je Miami s 23 poena, dok je Tyler Herro dodao 19.

Phoenix Suns su, nakon što su u zadnjoj četvrtini imali prednost od čak 32 koša, na svom terenu sa 112-93 bili bolji od Washington Wizardsa. Royce O'Neale postigao je 19 poena za pobjedu Sunsa, a Devin Booker je dodao 17 poena. Alex Sarr je zabio 19 koševa uz 15 skokova, Tre Johnson je također ubacio 19 koševa za Wizardse, koji su izgubili četiri od pet utakmica.

