Ljubitelji NBA košarke polako se već tresu čekajući da se nastavi sezona. Datum koji se čeka je 30. srpanj, lokacija je Disney World u Orlandu, a prema svemu sudeći, čeka nas neizvjesno doigravanje u nikad viđenim uvjetima.

Kao i u dosadašnjem dijelu sezone, mnoge će oči biti uperene u slovenskog košarkaškog genijalca Luku Dončića. Razigravač Dallas Mavericksa naprosto je briljirao ove sezone i bit će najvažniji faktor u Dallasovoj momčadi koja je pokazala da se može nadigravati sa svakim.

Zanimljiv video stiže s treninga Dallasa, a u glavnim su ulogama Boban Marjanović i Luka Dončić. Srbin i Slovenac zaigrali su jedan na jedan, a u tom je dvoboju bilo vrlo malo ozbiljnosti. Upravo je zato ovo postao hit na društvenim mrežama. Pogledajte video:

Luka and Boban together is hilarious 😂

(via @NBA) pic.twitter.com/wDJ5u36jIm

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 13, 2020