NBA zvijezda u žestokom sukobu s novinarom: 'Ne miješaj njih u ovo, imat ćemo problema!'

Joel Embiid, zvijezda Philadelphia 76ersa i jedna od najvećih zvijezdi NBA lige, žestoko je napao novinara u svlačionici nakon domaće utakmice protiv Grizzliesa. Embiid, sedmerostruki All-Star, dvostruki najbolji strijelac lige, prošlogodišnji MVP i ovogodišnji osvajač olimpijskog zlata, još nije zaigrao ove sezone zbog ozljede i nespremnosti. Do incidenta je došlo kada je Embiid ugledao Marcusa Hayesa, novinara Philadelphia Inquirera, u svlačionici.

Kyle Neubeck iz PHLY Sportsa, koji je bio svjedok događaja, potvrdio je ovaj incident:

"Joel je Marcusa prvo napao verbalno riječima: "Možeš reći da loše igram, možeš reći što god želiš o meni kao košarkašu, ali da više nikad nisi uzimao mog mrtvog brata u svoja usta! Ne govori i ne piši o mojoj obitelji! Ne miješaj njih u ovo! Ako želiš sa mnom pričati kao muškarac i pričati o košarci, onda je to nešto drugo.

Ali ako ikad više budeš govorio o mojoj obitelji, imat ćemo pravih problema", svjedoči Neubeck i dodaje: "Njih dvojica su se prepirali oko dvije minute i onda je Joel gurnuo Marcusa. Na to su uskočili zaštitari i igrači Sixersa i smirili situaciju te ih rastavili."

Embiid godišnje zarađuje oko 50 milijuna dolara, a zbog toga je Hayes kritizirao centra 76ersa. Točnije, zato što ne igra, a zarađuje vrtoglavi novčani iznos.

''Joel Embiid stalno ističe da mu je rođenje sina Arthura (4) ključni, prijelomni trenutak karijere. Često govori kako želi ostati upamćen kao velikan kako bi ostavio naslijeđe za dječaka kojem je dao ime po svom mlađem bratu, koji je poginuo u prometnoj nesreći prije deset godina.

Pa, da bi bio velikan u svom poslu, moraš se prije svega pojavljivati na njemu. Embiid je velikan u tome da to ne radi. U njegovoj 11. sezoni u NBA ligi je stalo u jadnom stanju. To jadno stanje odgađa njegov prvi nastup ove sezone'', bio je ključni dio teksta koji je posebno povrijedio Embiida. Iako se Hayes u međuvremenu ispričao te iz teksta uklonio sporni dio, Embiid mu je to zapamtio te iskoristio priliku da ga napadne u svlačionici.

