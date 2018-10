JE LI ON NAJVEĆI ŠTOVATELJ LIKA I DJELA MICHAELA JORDANA? Ovo što vidite na njegovim leđima – nije dres

Michael Jordan i dalje je inspiracija mnogima

Nepotrebno inzistiranje na odgovoru tko je najbolji igrač nekog sporta danas/jučer/svih vremena teško mimoilazi ijedan sport, svaka generacija nudi svoje odgovore, a isti je slučaj i kad je košarka u pitanju.

Za neke je to Kareem Abdul-Jabbar, za druge Wilt Chamberlain, mnogima je to Kobe Bryant, ima ih vrlo vjerojatno isto toliko koji će reći da je LeBron James ispred njega. Kriterij kojim bi se mjerilo takvo što ne postoji, no nekakvo mišljenje, a donosi ga i službena internetska stranica NBA lige reći će ‘Aklamacijom, Michael Jordan najbolji je košarkaš svih vremena’.

Leđa poput dresa

Šesterostruki prvak najjače košarkaške lige sa Chicago Bullsima, peterostruki MVP lige i šesterostruki najkorisniji igrač finala, član najbolje petorke deset puta i deveterostruki član njene najjače obrambene petorke, deseterostruki najbolji strijelac NBA lige i 14-erostruki All-Star igrač – da nabrojimo samo neka priznanja – inspiracija je mnogima i 15 godina od završetka karijere.

Čovjeka koji je karijeru okončao s prosjekom iznad 30 poena odigravši 1072 utakmice i dalje štuju diljem svijeta, a svakako ovaj obožavatelj koji je leđa prekrio tetovažom legendarnog broja 23.