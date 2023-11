LeBron James i Los Angeles Lakers nisu se dobro proveli noćas po hrvatskom vremenu u Philadelphiji. Tamo su potopljeni od 76-ersa sa 138-94. ESPN prenosi pisanja AP-a i navodi kako Kralj James nikada nije doživio neujednačeniji košarkaški poraz poput onog koji je doživio s Los Angelesom u Philadelphiji.

I prije je James znao rezultatski neugodno izgubiti, ali nikad sa 44 poena

James je već osjetio kako je to izgubiti s velikom razlikom. Njegov Miami Heat jednom je poražen sa čak 36 koševa u NBA finalu. Indiana Pacersi pobijedili su Jamesa i Lakerse s 42 razlike u 2019. Ali, ovaj poraz je za sva vremena...OVDJE možete pogledati highlightse utakmice.

Do trenutka kada je Joel Embiid postigao triple-double u trećoj četvrtini, 76ersi su razvalili Lakerse 138-94. Poraz od 44 poena sada je najgore u Jamesovoj karijeri od 2003. “Što treba promijeniti da se to više ne dogodi? Puno”, rekao je James, bez pojašnjenja. Nagomilale su se mizerne prekretnice za Lakerse, franšizu koja gradi momčad, ali pritom doživljava sramotna izdanja. Bio je to njihov najgori poraz od 76ersa u 290 utakmica kojew su međusobno odigrale ove dvije velike franšize.

Statiastika je neumoljiva, Phila imala tricaški show

Bilo je tako loše da James nije uhvatio ni odbijenu loptu. OK, još jednom - 76ersi su pobijedili Lakerse sedmi put zaredom.

"To je moja najdraža momčad," kazao je Embiid, opet ističući da je naučio o košarci preko Kobea Bryanta.

“Kad god igram protiv njih, želim pobijediti. Ali ionako to radim svaku večer protiv svake druge momčadi.”

Statistika puno toga otkriva, ali i sakriva, ali u ovom slučaju ne da otkriva, nego je poražavajuća za Lakerse i pobjednička za Philu. Naime, 76ersi su pogodili 22 trice na samo sedam za Lakerse, a čak i kada je Embiid odsjedio cijelu četvrtu četvrtinu, 76ersi su ih i dalje nadmašili s 40-14.

"Poginuli smo na crti za tri poena, s tim su nas pokopali", izjavio je James koji je zabio 18 poena, uz samo 5 dodavanja. Čovjek nije imao niti jedan skok na utakmici. Bio je najbolji strijelac momčadi, uz Davisa sa 17 poena i 11 skokova. On je bio najbolji u poraženoj ekipi.

“Pucali su i pogađali. Mora im se odati priznanje.”

Ostalo? Bio je to samo letargičan napor momčadi koja se činila rano rezigniranom - 76ersi su vodili s 25 u prvom poluvremenu - to je bila dobra noć košarkašima Lakersa za baciti ručnik i reći dosta, kao u boksu. Da su mogli...

"Vaš natjecateljski duh mora biti na visokoj razini", naglasio je trener Lakersa Darvin Ham.

Otporni na metke

"Gotovo da mora biti otporan na metke do određenog stupnja. Na silu se mora odgovoriti silom. Izgubili su nas", dodao je.

Aktualni NBA MVP, Embiid završio je s 30 poena, 11 skokova i 11 asistencija za svoj šesti triple-double učinak u karijeri. Embiidu je to bila prva ovosezonska i sedma utakmica u karijeri s više od 10 asistencija. Embiidov očekivani obračun s Jamesom nikad se nije ostvario. James je zabio 18 poena u 29 minuta, ali ništa što je učinio nije moglo smanjiti vodstvo 76ersa. Sada je odigrao više minuta od bilo kojeg igrača u povijesti NBA lige, uključujući vrijeme u doigravanju. "To mi ne znači puno", rekao je James. Tyrese Maxey zabio je 31 koš za 76erse. Anthony Davis imao je 17 poena i 11 skokova za Lakerse. 76ersi su sretno otvorili utakmicu za tri poena i pogodili 13, što je rekord sezone u poluvremenu, uz 26 šuteva.

"Svakako ne ulazite u ovakvu utakmicu očekujući da će takva utakmica izbiti", naveo je trener 76ersa Nick Nurse.

"Kada trica počne ići na način na koji je to radio ranije, mislim da to svima daje energiju."

76ersi su rano ostvarili svoju 12. pobjedu. Također su osvojili bodove za gluposti kada je Paul Reed nazvao Davisa "velikim promašajem".

"Znaš, on će mlatiti", naveo je Reed u šutu.

Oba trenera su bila zbunjena zašto je rezerva bocnula Davisa.

“Idi ga čuvati, pretpostavljam. Puno sreće, Paul", naglasio mu je Ham.

Nema veze. Utakmica nije bila dovoljno natjecateljska da bi se mnogo brinulo o prekršajima i promašajima. 76ersi su uzeli svoju drugu uzastopnu pobjedu nakon niza od dva poraza i mogli bi se uskoro vratiti Kelly Oubre Jr. Oubre je u osam utakmica u prosjeku zabijao 16,3 poena prije nego što se ozlijedio u navodnoj nesreći. Sudjelovao je samo na zagrijavanju prije ovog spektakla i mogao bi se pridružiti 76ersima na njihovom nadolazećem gostovanju od dvije utakmice.