CEDEVITA ZAMRZNULA CIBONU NA -21: Hrvatski prvak stigao do 9 uzastopne pobjede

Cedevita je druga s učinkom 11-4

Košarkaši hrvatskog prvaka Cedevite s uvjerljivih su 89-68 (22-17, 27-15, 24-10, 16-26) svladali Cibonu u zagrebačkom derbiju odigranom u 15. kolu ABA lige, čime je najbolja hrvatska momčad stigla do devete uzastopne pobjede u regionalnom ligaškom natjecanju.

CEDEVITA SLAVILA U DRAMATIČNOJ UTAKMICI: Imali i +20, ali onda su kola krenula nizbrdo

Cook 23 poena i 11 skokova

Cedevitu su do pobjede predvodili Elgin Cook sa 23 koša i 11 skokova, Edo Murić sa 13 poena te Justin Cobbs sa 12 poena i pet asistencija. Filip Krušlin i Andrija Stipanović dodali su po 10 koševa. Kod Cibone je najbolji strijelac bio Filip Bundović sa 16 koševa, a Marin Rozić je ubacio 10.

Na ljestvici vodi Crvena zvezda s maksimalnih 15 pobjeda. Cedevita je druga s učinkom 11-4, treći Partizan ima 9-6, a četvrta Budućnost 9-5. Cibona je na šestom mjestu s učinkom 6-9, dok je Zadar na devetom mjestu sa 5-9.

Zadrani će u nedjelju gostovati u Baru kod Mornara, a utakmica započinje u 19 sati.

Neizvjesnost trajala do 13. minute

Neizvjesnost u dvoboju Cedevite i Cibone trajala je do 13. minute, kad je prednost momčadi Slavena Rimca iznosila svega četiri koša (28-24). Do kraja prvog poluvremena Cedevita je došla do 17 koševa viška (49-32), a potpuni raspad momčadi Ivana Velića dogodio se u trećoj četvrtini koju je Cibona izgubila 24-10. U 29. minuti bilo je čak +35 (71-36) za Cedevitu.

Velić povukao ispravan potez, Roko Prkačin debitirao

To je bio trenutak u kojem je Velić povukao jedini ispravan potez i u preostalom vremenu dao priliku 16-godišnjem hrvatskom kadetskom reprezentativcu Roku Prkačinu za debi u ABA ligi. Najbolji igrač prošlogodišnjeg Europskog prvenstva na kojem je Hrvatska osvojila zlatnu medalju svoju je priliku iskoristio i za 12 minuta postigao šest koševa (šut 2/2, slobodna bacanja 2/6) uz šest skokova i jednu osvojenu loptu.

ABA liga – 15. kolo

Cedevita – Cibona 89-68

Partizan – Krka 87-55

Igokea – C. zvezda 77-79

Preostale utakmice:

Olimpija – Mega (ned, 17.00)

Mornar – Zadar (ned, 19.00)

FMP – Budućnost (pon, 18.00)

Ljestvica

1. Crvena zvezda 15 15 0 1292:1040 30

2. Cedevita 15 11 4 1334:1229 26

3. Partizan 15 9 6 1218:1159 24

4. Budućnost 14 9 5 1127:1048 23

—————————————————-

5. Mega Bemax 14 8 6 1174:1176 22

6. Cibona 15 6 9 1159:1238 21

7. FMP 14 6 8 1150:1170 20

8. Igokea 15 5 10 1267:1334 20

9. Zadar 14 5 9 1154:1204 19

10. Mornar 14 5 9 1173:1230 19

11. Krka 15 4 11 1033:1169 19

—————————————————-

12. Petrol Olimpija 14 4 10 1107:1159 18