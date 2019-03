HARDEN UTRPAO 57: VODIO DO SPEKTAKULARNOG POVRATKA PA – IZGUBIO; Luda noć u NBA ligi

Fantastična predstava Jamesa Hardena

Uzbudljivo je bilo i u ostatku utakmica u NBA ligi u noći sa srijede na četvrtak po hrvatskom vremenu. Memphis Grizzlies su kod kuće nakon produžetka sa 126-125 pobijedili Houston Rocketse unatoč 57 koševa Jamesa Hardena. Pobjedu je Memphisu donio Jonas Valanciunas koji je nakon skoka u napadu pogodio slobodno bacanje 0.1 sekundu prije kraja produžetka.

Više od polovice koševa zabio u posljednjoj četvrtini i produžetku

Nakon tri četvrtine Grizzlies su vodili 19 razlike, činilo se kako mirno plove prema još jednom trijumfu, ali na pogon Brade Houston je izborio produžetak, u kojem je ipak izgubio. Harden se zaustavio na 57 poena, a više od polovice, odnosno 29, zabio je u posljednjoj četvrtini i produžetku. Kakva je to igračina, strašno…

Inače, Valanciunas je bio i jedan od najboljih u redovima Memphisa sa 33 poena i 15 skokova, dok je njegov suigrač Mike Conley ubacio 35 koševa uz osam asistencija.

Napeto u Philadelphiji

Napetu utakmicu odigrali su i Philadelphia 76ers i Celtics, a sa 118-115 su slavili domaći Sixersi. Joel Embiid je za pobjedu svoje momčadi ubacio 37 koševa uz 22 skoka, dok je kod Bostona najbolji bio Kyrie Irving sa 36 ubačaja. Philadelphia je već osigurala nastup u doigravanju, a Boston je peti na Istoku.

Toronto Raptors su u gostima nakon produžetka sa 123-114 nadigrali Oklahoma City Thunder, a do pobjede ih je vodio Pascal Siakam koji je utakmicu završio sa 33 koša i 13 skokova.

Raptors su dominirali u produžetku, nadigravši sa 13-4 Oklahomu nakon što su ispustili vodstvo od 19 koševa u drugom poluvremenu. Oklahoma City nije zabila koša u produžetku do 31.5 sekundi prije kraja.

Westbrook se vratio i zabio 42 koša

Russell Westbrook, koji se vratio na teren nakon suspenzije od dvije utakmice, ubacio je 42 koša.

Miami Heat su sa 110-105 svladali San Antonio Spurse, a Goran Dragić je zabio 22 koša za pobjedničku momčad. Miami je na osmom mjestu Istočne konferencije i ima utakmicu i pol prednosti ispred Orlando Magica, koji je sinoć pobijedio sa 119-96 New Orleans Pelicanse, u utrci za doigravanje.

Chicago Bulls su sa 126-120 bili bolji od Washington Wizardsa nakon produžetka, a Portland Trail Blazers su sa 126-118 svladali Dallas Maverickse.

Rezultati:

Cleveland Cavaliers – Milwaukee Bucks 107-102

(Ante Žižić je odigrao 25 minuta za Cleveland, zabio je osam koševa i upisao deset skokova, dvije asistencije i dva bloka)

Orlando Magic – New Orleans Pelicans 119-96

Philadelphia 76ers – Boston Celtics 118-115

New York Knicks – Utah Jazz 116-137

(Mario Hezonja je odigrao 26 minuta za New York, zabio je 23 koša i upisao dva skoka i jednu asistenciju)

Chicago Bulls – Washington Wizards 126-120

Memphis Grizzlies – Houston Rockets 126-125

San Antonio Spurs – Miami Heat 105-110

Oklahoma City Thunder – Toronto Raptors 114-123

Portland Trail Blazers – Dallas Mavericks 126-118