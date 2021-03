‘Bilo je puno pomiješanih emocija, ali znao sam da će se to dogoditi’

Aktualni NBA prvaci Los Angeles Lakersi poraženi su na gostovanju kod Sacramento Kingsa sa 120:123.

Tons of hard work, lots of effort… just didn't end our way. pic.twitter.com/MHOGbHSxv8 — Los Angeles Lakers (@Lakers) March 4, 2021

U pobjedi Kingsa Buddy Hield je postigao 29 koševa uz šest skokova, Dearon Fox je dodao 23 koša i osam asistencija, a Harrison Barnes 20 koševa.

‘Trebala nam je ova pobjeda’

“Trebala nam je ova pobjeda. Bili smo koncentrirani do samog kraja,” kazao je Cory Joseph koji je dodao 13 koševa.

Kod Lakersa, koji su igrali bez LeBrona Jamesa i Anthonyja Davisa, najefikasniji je bio Dennis Schroeder sa 28 poena i devet asistencija, Montrezl Harrell je upisao 26 koševa i 12 skokova, a Kyle Kuzma 25 koševa i 13 skokova.

Košarkaši Brooklyn Netsa pobijedili su Houston Rocketse sa 132:114 nanijevši im 13. uzastopni poraz.

Harden upisao triple double

Netse je vukao James Harden koji je protiv svoje bivše momčadi upisao “triple-double” – 29 koševa, 14 asistencija i 10 skokova, što je bio njegov osmi “trostruko-dvostruki” učinak ove sezone.

Welcome back, @JHarden13! Thanks for 8 great seasons in Houston. pic.twitter.com/ijOrPNMpAG — Houston Rockets (@HoustonRockets) March 4, 2021

“Bilo je puno pomiješanih emocija, ali znao sam da će se to dogoditi. Želio sam doći ovdje i prirediti navijačima predstavu,” kazao je Harden koji je osam sezona igrao za Houston nakon čega je u siječnju prešao u Netse.

Class act by the Rockets organization for losing 13 consecutive games to honor James Harden 🤝 pic.twitter.com/DNvEqL3zOd — arian (@arxanii) March 4, 2021

Irving ubacio 24

Kyrie Irving je dodao 24 koša i šest asistencija, a Joe Harris 19 koševa.

Netsi su ovom pobjedom postavili rekord franšize od sedam uzastopnih gostujućih pobjeda, a bila im je to i deseta pobjeda u 11 zadnjih susreta, dok je Houston, koji je na raspolaganju imao samo osam igrača, upisao već 13. uzastopni poraz. Najefikasniji su bili John Wall sa 36 i Victor Oladipo sa 33 koša.