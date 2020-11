FRCAJU BASNOSLOVNE SVOTE U NBA LIGI: Tatum dobio ugovor na 195 milijuna dolara, MItchellu 163 milijuna

Američki košarkaši Jayson Tatum i Donovan Mitchell produžili su ugovore s Boston Celticsima i Utah Jazzom, tvrde američki mediji.

Tatum (22) će za novih pet godina u Bostonu dobiti 195 milijuna dolara, a Mitchellza pet godina u Utahu 163 milijuna, dok mediji navode da te brojke mogu biti samo više.

Jayson Tatum has agreed to a 5-year, $195M extension with the Celtics, per @wojespn pic.twitter.com/V2MLZ5kxxe

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 22, 2020