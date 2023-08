Kompletirano je prvo kolo po skupinama na Svjetskom prvenstvu košarkaša, za plasman od 17. do 32. mjesta, a za kraj dana pobjede su upisali Francuska, Japan, Egipat i Južni Sudan.

S uvjerljivih 82-55 Francuska je svladala Iran u skupini P čime je upisala drugu pobjedu. Najbolji igrač na parketu bio je Nando De Colo s 12 koševa, a tome je dodao po sedam skokova i asistencija. Yabusele je dodao 11 poena uz pet skokova.

Japan je u sklopu skupine O, koja se igra u Okinawi, pobijedio Venezuelu 86-77 nakon što je gubio sve do same završnice susreta. No, Japanci su ipak okrenuli rezultat, a na tom putu su ih vodili Makoto Heijima s 23 poena te Yuta Watanabe koji je ubacio 21 poen te je imao osam skokova. Japan je vodeća reprezentacija skupine O.

U skupini M, u Manili, domaća reprezentacija Filipina ostala je još jednom bez pobjede. Ovaj put je bolji bio Južni Sudan sa 87-68, a igrač utakmice bio je Carlik Jones koji je uz 17 poena u pobjedu afričke reprezentacije ugradio 14 asistencija i devet skokova.

Egipćani su, pak, pobijedili Jordan 85-69 čime su preuzeli prvo mjesto u skupini N. Po 20 koševa za Egipat su postigli Assem Marei i Ehab Amin.

