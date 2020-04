DOBILI SMO POTVRDU: Cibona otpustila čitavu radnu zajednicu; ‘Morali smo to napraviti, situacija je nenormalna’

‘Nisam dao otkaze ljudima zbog naše greške, nego je to nužna mjera zbog situacije’

Aktualni prvak Hrvatske i nekoć dvostruki prvak Europe Cibona bio je primoran sve ljude iz radne zajednice, uključujući i glavnog trenera Ivana Velića – otpustiti! Potvrdio nam je to direktor kluba Domagoj Čavlović.

Koronavirus zaustavio gospodarstvo i sport

Razlog tomu je pandemija koronavirusa koja je zaustavila i sport, kao i cjelukupno gospodarstvo. Budući da je Cibona tek nedavno izašla iz predstečajne nagodbe, nije bilo moguće riješiti papirologiju s državom oko novih gospodarskih mjera Vlade u ovim kriznim vremenima, kojima bi se svima omogučila barem isplata minimalne naknade uz očuvanje radnih mjesta, pa je ovaj potez, nažalost, bio neizbježan ali, kako su nam to u klubu rekli, s planom da se jednog dana svi vrate na posao…

‘Nisam dao 10 otkaza, nego smo donijeli mjeru’

“Želim naglasiti da nisam dao 10 otkaza kao otkaza zbog nečeg lošeg u klubu, u njihovom ili našem poslu, nego smo donijeli jednu nužnu mjeru. Jer, ne znamo kako će se razviti financiranje sporta, kako u gradu, tako i u državi. Napravio sam ovaj potez, naravno u dogovoru s ljudima oko mene. Ljudi koji su doma ne znam kad bi dobili iduću plaću u Ciboni, jer svi prihodi od strane grada su stopirani. Naravno, logično zbog korone i zbog potresa. I to je jedini način da oni imaju neka sigurna primanja u ovih, nadam se, mjesec, dva ili tri najduže. Mi imamo 12 zaposlenih, od toga su dva trenera direktno zaposlena u sportskom savez grada Zagreba, kao što to imaju i ostali klubovi. Oni su ostali tamo. Dobili su, dakle, otkaze treneri vezani uz seniore, dakle Velić, Bariša Krasić, Subotić, dobila je otkaz naša kuharica koja u internatu kuha za našu djecu i ptvotimce, ured, administracija i fizioterapeut. Znači hladni pogon “, kazao nam je Domagoj Čavlović i nastavio:

‘Sa svim ljudima sam osobno iskomunicirao i rekao im, da onog trena kad se situacija normalizira, da računam na njih’

“Sa svim ljudima sam osobno iskomunicirao i rekao im, da onog trena kad se situacija normalizira, da istog trena računam na njih. Jer, mi uistinu imamo minimalan pogon bez kojeg ne možemo funkcionirati u bilo kojem obliku. Ili nas više nikad nema, a kad to kažem onda nema niti sporta općenito, ili smo svi nazad na poslu.

Nije samo što košta hladni pogon, iako naš i nije tako skup. Radi se o tome da smo mi prihode od sponzora iscrpili. Jer, ovaj period, praktički sve do rujna, trebali smo živjeti od ovih dvanaestina od grada koje su sad stopirane. Što je logično i prirodno u ovoj situaciji, ništa neobično. Iz razloga, da ljudi ne čekaju, jer ako to potraje mjesec dana super, ja ću ih vratiti odmah na posao. Ako to potraje tri, ja ih vraćam za tri. Cibona će propasti ako će propasti čitav sport”, govori nam Domagoj Čavlović i naglašava kako klub nije ništa krivo napravio, pa zbog toga otpustio radnu zajednicu, nego jer je trenutna situacija “nenormalna”…

‘Mi nemamo akumuliranih sredstava, što je najveći apsurd’

“Mi nemamo akumuliranih sredstava, što je najveći apsurd. Došli smo zbilja u jednu fazu kad smo trebali biti nikad bolji što se tiče dotoka novca. U klubu sam od 2011., tako da znam o čemu govorim. Dali smo 6 plaća igračima, radnu zajednicu koliko toliko na vrijeme plaćali i imali, što je bitno, osiguran prihod. Ali eto, izgleda da baš i nije osiguran, s obzirom na pandemiju.