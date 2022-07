Košarkaši Srbije doživjeli su težak poraz od Latvije u utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. U prvoj su utakmici slavili sa 101:100, ali su u drugoj izgubili sa 66:59 i trenutno su drugi u skupini s tri pobjede i dva poraza, dok je Latvija prva četiri pobjede i jednim porazom.

U drugi krug idu prve tri ekipe iz grupe, ali svaka im je pobjeda važna jer se bodovi prenose. Izbornik Srbije Svetislav Pešić je uoči susreta s Belgijom ukazao na probleme u srpskoj košarci, odnosno da se sve svodi samo na Zvezdu i Partizan, a situaciju je usporedio sa stanjem košarke u Hrvatskoj.

"Utakmicu protiv Belgije spremamo najbolje što možemo. Nama je kontinuitet ekipe ugrožen. Važno je naglasiti da je kroz ekipu Srbije prošlo 23 igrača od Latvije u Beogradu do Latvije u Rigi. To je samo dokaz da nema nikakvog kontinuiteta. To je alarmantna situacija, kao što je alarmantna situacija gdje se nalazi srpska košarka generalno", rekao je Pešić i zatim nastavio.

'Pogledajte primjer Hrvatske'

Stalno se priča o zlatnim medaljama iz 2001. i 2002. godine i poslije toga nije bilo ništa. Bilo je sjajnih rezultata i poslije iako ih možda mnogi ne priznaju, samo mi nije jasno zašto se ne priznaju. Mi smo na prvenstvu Europe 2001. godine igrali u četvrtfinalu protiv Latvije i pobijedili smo sa 114:78. Danas, 20 godina poslije tog, Latvija je protivnik protiv koga moramo dati maksimum da bismo ih pobijedili. Košarka je globalan sport, svi napreduju. Nije ni čudo što smo ih tada pobijedili 30 razlike, a sad se borimo da ih dobijemo jedan poen razlike'', rekao je izbornik Srbije i zatim ukazao na situaciju u Hrvatskoj.

"Živimo u prošlosti. Ne računamo da se ostale zemlje razvijaju. Aktualni prvak Europe je Slovenija. Oni su igrali i Olimpijske igre, bili su u polufinalu. Mi nismo bili prvaci Europe, nismo bili na Olimpijskim igrama. Oni su počeli pripreme odavno. Pogledajte samo primjer Hrvatske. To je reprezentacija koja nije osvojila medalju od 1995. godine. Upozoravam, ako se ne promijene stvari u srpskoj košarci, nećemo ni mi osvajati medalje. Neće biti ni četvrtfinala ni polufinala, da ne govorim o medaljama", zaključio.