Luka Dončić odigrao je novu fantastičnu partiju na NBA parketima. Njegovi Dallas Mavericksi pobijedili su Houston Rocketse 125-107 te zaustavili njihov niz od 11 uzastopnih pobjeda. Slovenski reprezentativac utakmicu je završio s 47 koševa, 12 skokova te sedam asistencija.

Već u prvoj četvrtini ubacio je 22 koša, do poluvremena skupio 32, a do kraja susreta tu brojku doveo do svog desetog najvećeg učinka u utakmicama osnovnog dijela u NBA ligi. Rekord mu je 73, koliko je ubacio Atlanta Hawksima u siječnju ove godine. Utakmicu je završio sa šutom za tricu 9/16, čime je izjednačio osobni rekord u NBA ligi. Ukupan šut u sinoćnoj utakmici bio mu je 18/30.

Posebno valja izdvojiti nevjerojatan ubačaj iz bezizlazne situacije u akciji iz treće četvrtine. Dončić se nalazio na trici, vrijeme je curilo i nije mogao napraviti ništa osim baciti loptu prema košu i nadati se da će biti precizan. Napravio je to pokretom kao da ide na polaganje, korak ispred crte za tricu.

"Što? Što? Ovo je ludo", govorio je u čudu komentator utakmice, a trener Jason Kidd nakon utakmice sve ovako opisao:

"Imam osjećaj da je mnoge oduševio ovaj koš. No, s druge strane, to je Luka. On uvijek može ubaciti teške šuteve. On je Picasso. Dajte mu kist, napravit će nešto posebno. A taj šut je bio prilično poseban. Pokazao je zašto je jedan od najboljih na svijetu. Zabijao je, čitao igru i igrao obranu."

Dončić je iz nemoguće pozicije zabio i na zagrijavanju za utakmicu. Često u tim situacijama pokušava čudesno pogoditi, a ovaj put je stvarno oduševio. Slovenac je stao ispod koša, a zatim visoko bacio loptu koja je od semafora pod krovom dvorane i od table prošla kroz obruč.