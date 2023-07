POSLJEDNJI POZDRAV / Dirljivi oproštaj od Mirka Novosela: 'Sve me naučio u životu i dao mi sve što imam...'

Legendarni hrvatski košarkaški stručnjak Mirko Novosel umro je u četvrtak u 86. godini, a u subotu su se na zagrebačkom groblju Mirogoj od njega oprostili članovi obitelji, prijatelji te brojna hrvatska sportska obitelj. Novosel je bio jedan od najpoznatijih hrvatskih košarkaških stručnjaka, član Kuće slavnih i sinonim za uspjeh. Tijekom karijere je osvojio niz medalja na olimpijskim igrama, svjetskim i europskim prvenstvima, te klupskim natjecanjima. Mnogi ga i danas zovu "ocem" Cibone zbog svega što je u klubu napravio. Bio je igrač, trener, direktor, čak i sudac. "Mene pitate na koji ću ga način pamtiti... Pronašao me u mom selu pored Mostara, doveo me u Zagreb, sve me naučio u životu i koji mi je dao sve što imam u životu", rekao je Franjo Arapović za RTL, a više pogledajte u videu.