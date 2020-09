DENVER SMANJIO PROTIV LAKERSA U FINALNOJ SERIJI ZAPADA: Zvijezda Nuggetsa nokautirala LeBrona Jamesa usred utakmice

Denver je smanjio finalnu seriju na Zapadu na 2:1

Košarkaši Denver Nuggetsa su u srijedu rano ujutro po hrvatskom vremenu pod balonom u Orlandu pobijedili Los Angeles Lakerse 114:106 i smanjili u finalnoj seriji Zapada na 2:1. Nuggetsi su kontrolirali utakmicu u većem njenom dijelu.

Početkom posljednje četvrtine imali su i 20 poena viška, ali su onda potpuno stali, što su igrači iz Los Angelesa iskoristili i za tri minuta serijom 18:2 vratili neizvjesnost u utakmicu. No, Murray je nakon toga zabio dvije trice i odveo svoju momčad do slavlja. OVDJE pogledajte kako je to izgledalo.

[VIDEO] POGLEDAJTE ŠUT KOJIM JE DAVIS ODUŠEVIO SVIJET: Još je bolje ono što je napravio nakon što je lopta ušla

Tri igrača u Nuggetsima išla iznad 20 poena

NUGGETS WIN! Jamal Murray led Denver with 28 points 😤 The series is now 2-1 Lakers. pic.twitter.com/q8JRpWNR9B — ESPN (@espn) September 23, 2020

Tri igrača Nuggetsa išla su iznad 20 poena. Radi se o Jamalu Murrayju koji je ubacio 28 poena uz 12 skokova i 8 asistencija, Jeramiju Grantu koji je utakmicu završio s 26 poena i najbolji igrač Denver Nuggetsa, sjajni srpski centar Nikola Jokić koji je ubacio 22 poena uz 10 skokova.

Loš skakačka noć Lakersa

Uz spomenuto, Lakersi su imali i katastrofalnu noć za tricu. Ukupno su gađali 6-26. u odnosu na 11-29. Uz spomenuto, Denver je Lakerse uništio u skokovima. Anthony Davis, Dwight Howard, LeBron James i društvo imali su 25 skokova u odnosu na 44 Denvera.

Što se tiče strijelaca Lakersa, najviše je zabio LeBron James 30 uz 11 asistencija i 10 skokova, što mu je bio 26 triple-double učinak u ovoj sezoni. Junak prošlog dvoboja zabivši tricu za pobjedu Anthony Davis, koji je i sam izjavio da mu je to najvažniji šut u dosadašnjoj karijeri, ovog je puta ubacio 27 uz samo 2 skoka.

Zanimljiva situacija dogodila se početkom treće četvrtine. Jamal Murray je, prilikom jednog pokušaja bloka, laktom nokautirao Jamesa.