Phoenix Sunse na vrhu Zapadne konferencije mnogi su uspoređivali s medvjedom na vrhu jelke. Nitko ne zna kako su tamo stigli, ali znaju da bi uskoro trebali izgubiti ravnotežu i pasti gdje im je mjesto.

No ne događa se taj pad, bar ne još. Sunsi su u sinoćnjoj utakmici upisali novu pobjedu, 31. ove sezone. Pali su Charlotte Hornetsi u produžetku rezultatom 101:97. Bila je to tijesna utakmica, a na kraju je presudila hladnokrvnost Chrisa Paula i Devina Bookera s linije slobodnih bacanja.

16-6 : Best road record in the @NBA pic.twitter.com/mxufgXG4lR

— Phoenix Suns (@Suns) March 28, 2021