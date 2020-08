DARIO JE NA PREKRETNICI: ‘Htjeli bi ga u Chicagu. Spominje se tandem s Vučevićem. No, njemu su emocije podijeljene između dva kluba’

Razgovarali smo s Predragom Šarićem, ocem Darija Šarića

Pauza zbog koronavirusa na Darija Šarića niti malo nije utjecala negativno. Šibenčanin je nastavio tamo gdje je i stao do lockauta NBA sezone uzrokovanog pandemijom COVIDA-19.

U Orlandu također igra sjajno i u tri dosadašnje utakmice zabio je redom 16 Washingtonu, 13 Dallasu i sinoć 13 LA Clippersima. Mavericksima bi zabio i više da se nije ozlijedio, zbog čega drugo poluvrijeme nije mogao igrati.

U posljednjih devet utakmica za svoje Sunse Šarić je zabijao najmanje 11 poena. Od posljednjih 11, čak je deset puta bio dvoznamenkasti u koševima, 7. ožujka je Blazersima za 38 minuta stavio 24, četiri dana poslije istom brojkom ubačaja počastio je ponovno Blazerse, ali na gostovanju u Portlandu.

U dramatičnoj pobjedi nad Zupčevim Clippersima bio je jedan od najboljih igrača svoje momčadi. Igrao je 26:19 minuta i uz 13 poena imao i osam skokova uz dodavanje. Šut iz igre imao je 4-9, za tricu 0-2, slobodna 5-6. Ove sezone je na prosjeku od 10.3 poena, 6.0 skokova i 1.9 asista po utakmici…

Dario se odlično osjeća po nastavku sezone i to je ono najbitnije. Jer, za njega je ova sezona prekretnica. Po završetku mu istječe tzv. rookie ugovor i želi se izboriti za prvi profesionalni pravi, koji će mu osigurati egzistenciju, kako nam govori njegov otac Predrag Šarić. I ono najbitnije, želi igrati, biti važan kotačić svoje momčadi, bitan u rotaciji, dio startne petorke. Manje od toga njega ne zadovoljava, kao što ne zadovoljava svakog tko razmišlja pobjednički, tko ima pobjednički karakter kao što to ima Dario…

“Dobro je hvala Bogu, Dario igra odlično i to je najbitnije. Ne samo on, nego čitava momčad. Očekivali su to, dobro su trenirali, doduše nemaju Kelly Oubre Jr.-a, da je on tu možda bi to bilo još i bolje. Ali, jednostavno su se složili, neke su se stvari poklopile. I mi i ljudi koji prate NBA ligu se malo čudimo kako dobro igraju. Jučer su pobijedili Clipperse, u prošloj Dallas a prije toga Washington. Očito se neka kemija rađa. Vidjet ćemo koliko će to trajati, je li to samo blitz ili nešto dugotrajno, trajno”, kazao nam je u uvodu razgovora Predrag Šarić i nastavio:

“I Devin Booker igra u boljoj formi, još da podijeli koji asist više… Našli su se, i Monty Williams igra s 4 mala, s Bridgesom… Jednostavno su se poklopili i sad to ide svojim tokom. Dobro igraju, dobro izgledaju, puno ne rotiraju, ali ovi koji uđu, taj Cameron Payne, daju svoj doprinos. Nije lako dobiti Clipperse koji su TOP contenderi na Zapadu. Imaju kvalitetu, vrhunske igrače. Šteta što je Ivica Zubac pogriješio na kraju, ali momak je sjajan, bila je to njegova odlična utakmica. Nisam očekivao da može na takvom nivou igrati, a na tako maloj minutaži. Dobro, dominantan je, visok, pametan što se tiče svega. Iskorištava svaku minutu. Mlad je on, treba mu dati priliku. I njemu je bio šok doći iz Lakersa u Clipperse. Onaj koji ima taštinu, on se teško prilagodi u dva dana”.

Phoenix je u Orlando došao s najgorim omjerom pobjeda i poraza od momčadi iz Zapadne konferencije, ali sada je još uvijek u igri za playoff nakon tri uzastopne pobjede. Sunsi zaostaju tri utakmice za Memphisom koji je osmi na Zapadu, ali su pred njim utakmice protiv New Orleansa, San Antonia i Portlanda. Ruku na srce, teško mogu do playoffa, ali nije nemoguće. No, za to im se trebaju poklopiti neke stvari, drugi rezultati…

“U igru su, ali te dvije – tri utakmice koje su trebali dobiti nisu. No, čuda se događaju, to je NBA. Nisam neki optimista da vam budem iskren, iako mi Dario govori da je sve dobro. Meni je najvažnije da je on zadovoljan, da dobro izgleda na parketu, da dobro trči. Šut još mora malo popraviti, da koji poen više uđe nije na odmet. Normala je njemu 15-16 poena, desetak skokova… Zadovoljan sam njegovom trkom, pokrivanjem, pomaganjem u obrani… Otvara i igru drugima. Na svakom nivou je opasan. I izvana i unutra. Meni je oduvijek čudno bilo zašto tolike oscilacije u igri Sunsa. Izgube po pet-šest utakmica u nizu, budu na poen – dva, i onda izgube deset poena. Jednostavno, mislim da mogu više od trenutnog i onog što su napravili do sad. Ova ozljeda mala što ga je mučila, to je pregrmio, odlučio je tih osam – devet utakmica do kraja odigrati najbolje što može”, objašnjava nam u jednom dahu Predrag Šarić i dodaje:

“Po prvi put karijeri dolazi do pravog NBA ugovora. Taj rookie ugovor je bio takav kakav je. Iskreno, mislim da nije bilo realnosti da bude 12. pick na draftu, da je trebao biti između 6 i 8 mjesta. Potpisivanje za Efes prije nego što je trebalo, sve je to utjecalo na novce koje je dobio. Ali opet, dođe ti korona i nikako ti ne ide. Čitav život ga nešto koči, nešto mu smeta. Žao mi je, htio bi da mu se rad i ponašanje konačno isplate. Kad tome pridodamo kvalitetu, trebao bi si priskrbiti, dobiti jedan respektabilan ugovor, da se osigura. Vidjet ćemo što će biti. Iako, po nekim pričama i ovi koji su potpisali ugovore govore kako se smanjuje. E sad, kako će to biti, nitko to ne zna. Daj Bože da dobije bolji ugovor na 4 godine, onaj koji će ga osigurati. Kod njega uvijek ima ono ‘ali’, uvijek da je mogao više, nikad nije skroz zadovoljan, ali možda je to dobro, pomiče granice, podiže ljestvicu”.

Dario bi, prema onom što govori roditeljima, volio ostati u Phoenixu. U Sunsima se dobro osjeća, dobra su klapa, a i kao svakom Dalmatincu temperatura mu odgovara u Arizoni. No isto tako, razdoblje u 76-ersima posebno pamti. Tako da su mu osjećaji podijeljeni između ta dva kluba i grada…

“Ako bi ostali u istom sastavu vjerojatno bi u idućih par godina mogli biti na nekom nivou borbi za makar finale konferencije. Ovo mu je sad prijelomni trenutak. U posljednjih 3, 4 mjeseca samo sam mu govorio nemoj popuštati kao da svakog dana igraš utakmice. Jer, ako se opustiš, teško se vraćaš. I sam znaš kakve si tjelesne konstrukcije, možeš lako dobiti koju kilu, a kad dobiješ kilu dvije, znaš kako je to. On mora doći na svojih 100-105 kilograma, da bi bio u TOP izdanju. Pusti tu peticu, pusti tog centra, moraš povući nakon skoka, razigrati… Mislim da je na tom nivou na kojem je morao biti. Dobro, imao je šokova. Prvo Philadelphija, pa Minnesota… Sve to na njega utječe. I onda kako to ide već u Americi, danas jesi, sutra nisi. Digneš se ujutro i sjedneš na kavu, misliš sve je ok, i neko ti samo kaže da više nisi njihov igrač nego da imaš novi klub. Tako je to u Americi i meni je to katastrofa. Kaže meni Dario, u SAD-u oboliš i možeš umrijeti. Ja njemu pa kako, a on će meni da se u SAD-u ne plaća mirovinsko i socijalno. Platiš ako hoćeš, ako nećeš ne moraš. No, nitko te neće liječiti. Tamo kad oboliš, moraš imati 30 000 dolara za liječenje. Ja mu kažem kako. Tamo dobiješ bruto plaću, ako hoćeš platiti hoćeš, ako nećeš ne moraš”, govori nam Predrag.

Njegove partije nisu prošle nezapaženo, ispod radara kako se ono kaže. Dario je na meti menadžera ostalih klubova. Tražena je roba…

“Ima Dario nekih ponuda, ali ništa to nije konkretno. Pitaju ga predstavnici klubova stalno za njegove daljnje planove, pristupaju mu. On kao pravi Dalmatinac voli tih 28-20 stupnjeva, htio bi ostati u Phoenixu. Tu je i Chicago u igri, Philadelphija mu je ostala u najboljem sjećanju, to mu je ljubav. Tamo je bio najduže, ostavilo je to na njemu traga. No, on ne žali da ostane u Phoenixu. Ništa ne zna. Tu je taj menadžer koji je njega doveo u Philadelphiju. Prema njemu iskazuje poštovanje. Vidjet ćemo što će biti. Samo da ne bude previše oštećen ugovorom. Menadžer iz Chicaga ga voli, on bi htio da dođe tamo. Spominje se mali Vučević kao tandem. No, to je sve rekla kazala”, zaključio je Predrag Šarić.