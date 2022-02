Bivši hrvatski košarkaški reprezentativac Damir Markota (36) novi je igrač košarkaškog kluba Dinama, koji ima glasnu podršku BBB-ovaca, javljaju Sportske novosti.

"Na Dinamo me navukao moj prijatelj Kruno Simon koji me odveo i na prvu utakmicu na Maksimir. Poznate su i naše dogodovštine s gostovanja u Splitu. Energija koja je prisutna u ovom klubu, momčad koja ima sjajnu sinergiju s Boysima te moja želja da zaigram pred njima dovela je do toga da Dinamo ne mogu reći 'ne'. Vjerujem da mogu pomoći Dinamu u cilju ulaska u najviši rang hrvatske košarke i time dati svoj doprinos ovoj lijepoj priči", izjavio je Markota.

Iz KK Dinama su u petak na Twitteru objavili fotografiju dresa s brojem 88, kojeg će Markota nositi i uz to napisali:

'Uskoro...'

Markota je bio bez angažmana od proljeća prošle godine, kada je raskinuo ugovor s Cibonom.