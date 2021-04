Bogdanović i Zubac briljirali protekle noći u NBA ligi

Dva hrvatska košarkaša Bojan Bogdanović i Ivica Zubac noćas su po hrvatskom vremenu za svoje klubove pružili sjajne predstave. Babo je u visokoj, rekordnoj pobjedi svog Utah Jazza nad Sacramento Kingsima 154:105 u Kaliforniji bio najbolji pojedinac susreta. Rođeni Mostarac je za 29 minuta igre ubacio 24 poena uz 4 skoka i 3 asistencije. Šut za dva imao je 7-16, za tricu 1-5, slobodna 9-10. U prvom dijelu ubacio je 19 poena…

17 put ove sezone zabio najmanje 20

Bio mu je ovo 17 put ove sezone da je zabio u utakmici najmanje 20 poena i trenutno je na prosjeku od 15.6 poena, 3.8 skokova i 1.9 asistencija po utakmici. Jocker s klupe trenera Utah Jazza Quina Snydera, znalac Jordan Clarkson, odlično je pratio našeg košarkaša ubacivši 23 poena uz 3 skoka. Georges Niang dodao je 19 poena uz 4 asista i 3 skoka za Jazz. Inače, osam igrača u momčadi Jazzera zabila su najmanje dvoznamenkasti broj koševa a tih 154 poena najviše su u povijesti franšize iz Salt Lake Cityja, kao što je ovo bila najveća pobjeda (razlika poena) u povijesti kluba. Za spomenuti kako je Utah stavio 24 trice i prekinuo niz od dva poraza…

Utah je u drugoj četvrtini nadigrao Sacramento 46-17, povećao vodstvo na 54 poena razlike i dogurao do svoje najlakše pobjede ove sezone. Utahov prethodni rekord u poenima bio je 153, postavljen u sezoni 1977./78. kada je franšiza bila u New Orleansu.

Eight players score double figures as the @utahjazz set a new franchise record for points in a game. Bojan Bogdanovic: 24 PTS

Jordan Clarkson: 23 PTS, 4 3PM

Georges Niang: 19 PTS, 5 3PM

Rudy Gobert: 12 PTS, 10 REB, 5 BLK pic.twitter.com/6ZUW7R5RJE — NBA (@NBA) April 29, 2021

The most a Kings opponent scored in a half this season was 77 – the Utah Jazz leads 76-44 at the half in Sacramento. Bojan Bogdanovic with 19, Georges Niang 16, Jordan Clarkson 15 for Utah. Sacramento with 12 from Buddy Hield. — Sean Cunningham (@SeanCunningham) April 29, 2021

Jazz na poluvremenu zabio 76 poena

Također, 77 poena je najviše u ovoj sezoni što su Kingsi primili u jednom poluvremenu a Jazz je imao vodstvo 76:44. Što se tiče poražene momčadi, u njoj su najefikasniji bili Richaun Holmes i Buddy Hield sa po 18 poena. OVDJE pogledajte kako je to izgledalo u ovom dvoboju.

Sunsi osigurali doigravanje

Phoenix Sunsi osigurali su mjesto u doigravanju po prvi put još od 2010. godine pobjedom u svojoj dvorani protiv LA Clippersa Ivice Zupca 109:101.

The Suns have clinched a spot in the playoffs for the first time since 2010! 👏 pic.twitter.com/3crqtSWZDk — NBA TV (@NBATV) April 29, 2021

Najbolji hrvatski centar utakmicu je započeo kao i uvijek, u petorci i za 25 minuta ubacio 14 poena uz 7 skokova i 3 dodavanja. Iz igre je gađao odličnih, impresivnih 7-9. Bio mu je ovo 33 put da je postigao najmanje 10 poena u utakmici. Trenutno je na prosjeku od 9.1 poena, 7.3 skoka i 1.2 asistencije po susretu. LA Clippersi doživjeli su drugi uzastopni poraz.

Ivica Zubac has been *very* good at getting rid of the ball once he attracts multiple bodies. He sets up this swing-swing for the corner three: pic.twitter.com/ldiwkSOuGT — Shane Young (@YoungNBA) April 29, 2021

Clippers trail the Suns at the half, 63-53. Paul George: 16 pts, 6 rebs, 1 ast

Marcus Morris: 12 pts, 3 rebs

Ivica Zubac: 6 pts, 4 rebs, 3 asts Frank Kaminsky: 13 pts, 2 rebs

Devin Booker: 12 pts, 2 asts

Cam Payne: 11 pts, 2 rebs, 4 asts — Tomer Azarly (@TomerAzarly) April 29, 2021

Paul George bio je najefikasniji kod Clippersa sa 25 poena, 10 skokova i 4 asistencije. Marcus Morris Sr. ubacio je 16 poena uz 4 skoka. Što se tiče Phoenixa, Chris Paul ostvario je učinak od 28 poena i 10 skokova, dok je Devin Booker dodao 21 poen za drugu uzastopnu pobjedu svoje momčadi. OVDJE možete pogledati sažetak susreta.

Odlični Paul

Sunsi su tako napokon smislili način kako pobijediti Clipperse, koji su slavili u prve dvije utakmice u sezoni. Phoenix nije zaostajao baš cijelu utakmicu, ali mu je bila potrebna dobra predstava u posljednjoj četvrtini kako bi na kraju slavili.

Sunsi su u posljednjoj četvrtini poveli sa 86:80. Clippersi su došli na 93-92 na polovici posljednjeg perioda igre, ali Paul je zabio tri uzastopna žilava koša kako bi Phoenixu dao malo prostora, kako bi Sunsi predahnuli barem malo…

Chris Paul against the Clippers in 30 min !! (W) 28 PTS

10 AST !

67% FG !!

4/8 3FG

3 STL

13 Clutch points !!! 2nd seed in the West almost lock MVP Conversation 🔥 pic.twitter.com/N2AhD6FYqK — Saiyen (ICE TRAE ❄️) (@IceSaiyen) April 29, 2021

Tridesetpetogodišnji Paul nastavio je igrati izvrsnu košarku u svojoj 16. NBA sezoni, gađajući 10 od 15 iz igre, općenito izgledajući kao igrač barem desetljeće mlađi. Jedanaestostruki All-Star je nagrađen povicima s tribina “MVP! MVP!”

Dario Šarić nije igrao za Sunse zbog ozljede lijevog gležnja.