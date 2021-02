BOGDANOVIĆ MOĆNO IZDOMINIRAO ČITAVU PETORKU HAWKSA: Croatia Express usred Atlante; ‘Ne možeš mu to dopustiti’

Bojan Bogdanović još više je poboljšao svoju igru u NBA ligi

Košarkaši Utah Jazza jutros su po hrvatskom vremenu na gostovanju u saveznoj državi Georgija porazili Atlanta Hawkse sa 112:91 upisavši 13. pobjedu u posljednjih 14 susreta.

UTAH ‘RAZBIO’ ATLANTU, BOGDANOVIĆ PONOVNO SJAJAN: ‘Babo’ jedan od najboljih na parketu, pogledajte kako je izludio Hawkse

Babo povećao svoje brojke

Najbolji hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović bio je ponovno jedan od najzaslužnijih za pobjedu u najboljoj tricaškoj momčadi lige, ovog puta ostvarivši 21 koš uz šest skokova za 30 minuta provedenih na parketu State Farm Arene. Bogdanović je iz igre imao šut 9-14, pri čemu 1-2 za tri poena, te 2-2 s linije slobodnih bacanja.

Babo je povećao svoje broje pa je sad na 15.1 poen, 3.6 skokova i 2.0 asista po utakmici. Na You Tube kanalu osvanuo je kratki sažetak igre Bogdanovića protiv Atanta Hawksa koji možete vidjeti – OVDJE.

Coast to coast

U drugoj četvrtini, pri rezultatu 23:29 za Hawkse, Babo je uzeo jedan skok i onda se sjurio “coast to coast”, kako to popularno vole kazati Amerikanci za akciju s jednog kraja terena na drugi jednog igrača, iskoristio lošu obranu igrača na sebi i poentirao. Umjesto da ga igrač Atlante jače pritisne, on je dopustio da mu Bogdanović lako prođe i poentira.

“Ne možeš mu to dopustiti”, jasan je bio komentator utakmice.