BOGDANOVIĆ I INDIANA NASTAVILI SJAJAN NIZ: Harden odigrao još jednu nevjerojatnu utakmicu

Bogdanović i društvo nastavili niz, Houston se uspinje Zapadom

Indiana Pacersi u novom su velikom nizu pobjeda, ovoga puta očekivano slavlje ostvarili su protiv Atlanta Hawksa. Dario Šarić nije imao dobru večer u New Orleansu.

Bojan Bogdanović ponovno je stigao do svog prosjeka, upisao je 16 poena (6-12, trica 1-3, sl. bacanja 3-3), četiri skoka, tri asistencije, dvije osvojene i čak pet izgubljenih lopti.

Dario Šarić odigrao je najlošiju utakmicu otkada je stigao u Minnesotu. Vukovi su poraženi u New Orleansu. Pobjeda New Orleansa je značajnija obzirom da zbog bolesti nije igrao Anthony Davis, no Julius Randle s 33 poena i Jrue Holiday s 26 bili su previše za goste.

Harden dominirao

Karl-Anthony Towns predvodio je Wolvese s 28 poena, 17 skokova, šest asistencija i pet blokada, Andrew Wiggins dodao je 20. Šarić je igrao samo 16 minuta, upisao je tek dva poena (1-6, trica 0-1), tri skoka i asistenciju.

Houston Rocketsi nastavili su svoj uspon po Zapadu, ostvarena je peta uzastopna pobjeda, a senzacionalni James Harden i dalje ruši rekorde. Protiv Memphisa je upisao triple-double s 43 poena, 13 asistencija i deset skokova.

To je bila osma uzastopna utakmica lanjskog MVP-a u kojoj je postigao više od 35 poena i pet asistencija čime je postavio novi NBA rekord.

Svi rezultati:

Indiana-Atlanta 116:108

Oklahoma City-Dallas 122:102

Charlotte-Orlando 125:100

San Antonio-Boston 120:111

Houston-Memphis 113:101

New Orleans-Minnesota 123:114

Phoenix-Golden State 109:132