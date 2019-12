CJ McCollum (30 PTS), Damian Lillard (27 PTS), & Carmelo Anthony (23 PTS) combine for 80 as the @trailblazers outlast PHX! #RipCity

Hassan Whiteside: 10 PTS, 14 REB

Ricky Rubio: 10 PTS, 11 REB, 14 AST pic.twitter.com/NfTD3xm1cu

— NBA (@NBA) December 17, 2019