ACO PETROVIĆ OTKRIO TRENUTAK PUCANJA ODNOSA SA RAĐOM: ‘Na to nisam pristao jer mi je nelogično’

Već neko vrijeme traje razmjena mišljenja između bivšeg izbornika hrvatske košarkaške reprezentacije, danas izbornika Brazila Aleksandra Petrovića i predsjednika Stručnog savjeta. Funkcija je to koju obnaša Dino Rađa koji je nedavno grubo odgovorio Petroviću koji ga je prozvao nakon neuspješnog pokušaja reprezentacije da se plasira na Svjetsko prvenstvo.

Gostujući u emisiji Sportski mikrofon Hrvatskog radija Petrović je ponovno odgovarao na pitanja vruće teme.

Podložni kritici

“Dino Rađa i Stojko Vranković moraju shvatiti da kad radite da ste podložni kritici. Njih dvojica vode jednu krovnu košarkašku organizaciju i kao takvi moraju prihvatiti kritike na dobronamjeran način. Kad ja pokušavam izanalizirati situaciju nemam apsolutno nikakvih ambicija niti za fotelju niti za izborničkom funkcijom. Ako me netko pita, a masa ljudi me pita što mislim, ja nemam problema izreći svoje mišljenje. Hoće li to netko dobronamjerno prihvatiti ili ne, to je njegov problem, ja tu ne mogu ništa”, kazao je Petrović.

Objasnio je potom bivši izbornik da je, kako to navodi hrt.hr ‘problem nastao kad je nakon Torina od njega traženo da se odreknem par ljudi iz svog stožera kako bi Dino i Stojko mogli uhvatiti mjesto u avionu za Rio’.

Početni okidač

“Na to nisam pristao jer mi je nelogično da ljudima koji su bili 45 dana na pripremama kažem da ne mogu ići u Rio na Olimpijadu. Pretpostavljam da je to bio početni okidač gdje se čekalo moje iskliznuće iz zavoja koje se i dogodilo u osmini finala s Rusima”, tvrdi i dodaje da ga povratak u hrvatsku košarkašu ne zanima.

“Smatram da sam hrvatskoj košarci dao ono što sam mogao dati”, objasnio je uz konstataciju da je ‘ovoga trenutka hrvatska košarka dodirnula najniže moguće stanje’.