Košarkaš se probudio iz kome: „Rekli su mi da imam 90% šanse da umrem“

Talijanski košarkaš Achille Polonara probudio se iz kome nakon što je u nju pao nakon uspješne transplantacije koštane srži uslijed borbe s leukemijom. Nakon buđenja iz kome Polonara se sada osjeća bolje, otkrio je Nicolo De Devitiis u emisiji Le Iene u svom izvještaju u utorak navečer, u kojem su prikazane različite reakcije Polonare i njegove supruge Erike Bufano.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

„Oprostite što nisam odmah odgovorio. Rekli su mi da imam 90% šanse da umrem“, rekao je 33-godišnji talijanski košarkaš u svom prvom razgovoru s De Devitiisom nakon što se probudio iz kome, povratio svijest i napustio bolnicu u subotu. Njegova supruga je dodala kako mu liječenje ide dobro te kako više nije u opasnosti, dodajući kako mu je „desna ruka slabija od lijeve, kao i šaka.“ U kolovozu je iskusni krilni igrač potpisao ugovor s talijanskim Banco di Sardegna Sassari, klubom koji nastupa u FIBA Europe Cupu i talijanskoj LBA UnipolSai ligi, te se sada nakon oporavka planira vratiti na parket i nastaviti karijeru i formalno dovršiti povratak u bivši klub. „Trebat će neko vrijeme. Moram se posvetiti fizikalnoj terapiji“, rekao je o oporavku i potvrdio kako ima namjeru vratiti se igranju košarke.

POGLEDAJTE VIDEO: Matija Črep obranio čast hrvatskog taekwondoa