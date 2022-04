Dan prije meča u kojem će Tyson Fury na stadionu Wembley braniti WBC titulu protiv obaveznog izazivača Dilliana Whytea odrađeno je vaganje. Vaga je aktualnom prvaku Furyju pokazala 120 kilograma, a Whyte je pet kilograma lakši. U usporedbi s njihovom težinom u posljednjoj borbi, Fury je 5,4 kilograma lakši, a Whyte je teži nešto manje od tri kilograma.

Nakon vaganja, Fury i Wilder sučelili su se oči u oči posljednji put prije subotnjeg meča. Sve je prošlo mirno, nije bilo incidenata, a u jednom trenu su se borci čak počeli i pipkati da bi se na kraju srdačno pozdravili te čak i razmijenili svoje kape.

Fury u ovoj borbi ima ulogu velikog favorita, dok koji poznaju tešku životnu priču Dilliana Whytea znaju da će ovaj sve dati od sebe da zagorča potencijalno posljednju borbu aktualnom prvaku.

Teška životna priča

Whytova životan priča ovih je dan u fokusu javnosti. I zaista po njoj bi se mogao snimiti jedan vrhunski filmski uradak. Whyte je imao samo dvije godine kada ga je majka ostavila na Jamajci i preselila London kako bi zaradila novac i prehranila obitelj.

"Majka me je ostavila na Jamajci kada sam imao dvije godine i nisam je vidio do svoje 13. godine. No, i tada sam imao osjećaje prema njoj. Uvijek sam joj se divio i kada smo opet bili zajedno stalno mi se ispričavala. Rekao sam joj: 'Ne, otišla si u Englesku da svima nama stvoriš bolji život. Bilo je potrebno duže vremena nego što si mislila, ali tu sam'. Tada nije bilo Skaypa. Na Jamajci ste bili sretnik ako ste mogli razgovarati telefonom jednom mjesečno. Tamo gdje smo živjeli nije bilo telefona. Moja majka je slala pisma, ali ja ih nisam mogao čitati", kazao je Whyte u svojoj ispovijesti.

Preživljavao

"Ljudi kod kojih sam ostao nisu radili dobar posao. Morao sam preživljavati. Bio sam i beskućnik neko vrijeme. Jednom nisam jeo dva ili tri dana. Nikada neću zaboraviti bol u trbuhu. Osjetio sam puno bolova tijekom života, imao sam uspone i padove i fizički i mentalno, ali bol od gladi je ludost. Ali, te stvari su mi dale pozitivan pogled na svijet", kazao je. U Englesku je došao s 13 godina. Brzo je upao u loše društvo.

"Tri puta sam mislio da ću umrijeti. Bio sam upucan i izboden. Ne možete pobjeći metku, tako da vam je potrebna sreća da preživite. Većinu vremena sam bio blesavi klinac koji je trčao po Londonu i pravio pustoš. To su gangsterske stvari, mislite da je cool ići u zatvor, ali u tome nema ništa cool, ti si budala", kazao je.

Buna mladost dovela je do toga da je sa samo 13 godina dobio dijete. Boksač sada ima 34 godine, a njegovi sin 21.

"Viši je i puno zgodniji od mene. Bio sam dijete, ali sam zaista odrastao zbog svega što se dogodilo. I dalje je bilo zastrašujuće. Kako sam stario, to mi je davalo više svrhe jer sam morao više raditi. Nisam želio da dijete pati kao ja. Sada smo bliski, on mi je kao prijatelj", kazao je i otkrio kako je prijelomni trenutak u njegovu životu bio kad ga je majka posjetila u zatvoru. Nakon toga posvetio se sportu, a put do vrha nije nimalo bio lagan.

Borio se po starim kino dvoranama, tržnim centrima, napuštenim prostorima. Nekada ne bi imao novca ni da preživi mjesec pa ga je morao posuđivati.

"Moja majka je moj heroj. Ona je vjerojatno najjača žena na svetu. Sama je podigla nas 12. Radila je tri posla. Ona je medicinska sestra, ali nekada je po noći bila i kuharica i čistačica", rekao je Whyte, koji sada ima priliku osvojiti pojas svjetskog boksačkog prvaka.