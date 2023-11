Malo nas još dijeli do spektakularnog borilačkog događaja. U subotu, 4. studenoga, Voyo ekskluzivno od 20.00 donosi jaki FNC 13 event iz Beograda, na kojem će se u jednoj od dvije glavne borbe unutar kaveza sučeliti hrvatsko-argentinski as slobodne borbe Francisco 'Croata' Barrio i Vaso Bakočević iz Crne Gore, a u glavnoj borbi večeri borit će se aktualni prvak Nikola Joksović i Savo Lazić za titulu u velter kategoriji.

Povodom nadolazećeg spektakla održana je i press-konferencija na kojoj su bili voditelj Matej Filipčić, glavni čovjek organizacije Dražen Forgač, predsjednik MMA Saveza Srbije Luka Nikolić te borci Nikola Joksović, Marko Bojković, Savo Lazić, Francisco 'Croata' Barrio i Vaso Bakočević.

''Jesam li očekivao ovakav interes? Možda ne u ovoj mjeri, da smo imali duplo veću dvoranu, definitivno bismo sve rasprodali. Još nikad nije zabilježen ovakav interes za ulaznicama, hvala svima koji su prepoznali ovu priču. Ovo će biti naša najveća priredba do sada, očekujem pravu sportsku atmosferu i jedva čekam subotu'', kazao je na početku Forgač ususret spektaklu u Pioniru.

Borbu večeri na zanimljiv je način najavio izazivač Savo Lazić: ''Ja sam NK Maslačak, a on je NK Real Madrid. Ipak, da mislim da nešto ne mogu pružiti u meču, ne bi ni došao. Mislim da smo dužni publici pružiti dobar meč. Obojica ćemo prolaziti agoniju, ja ću se potruditi da to prođe on i obrnuto. Ja sam uvijek taj ‘underdog‘, naviknuo sam se, ali ovaj omjer snaga je smiješan. Najbitniji je kontinuitet. Mislim da ćemo pružiti kvalitetan meč i nadam se da će bolji pobijediti.''

Ipak, nekako je najzanimljivi nadolazeći revanš 'Croate' i 'Psihopate': ''On vodi 1-0, pobijedio je kako je pobijedio, a vidjet ćemo hoće li biti 2-0 ili se sprema neka trilogija možda. Mojoj ženi često nije dobro od toga, ali eto, tako je, kako je. Sve što sam rekao za njega, iza toga stojim. On je najbolji borac s kojim sam se ikad borio, čast mi je da se borim s njim, on je Khabib ove generacije'', sarkastično je počeo Bakočević i nastavio:

"Jedini cilj mi je povrijediti ovog majmuna, ne zanima me što će pisati na Sherdogu nakon borbe!"

FNC 4. studenoga stiže u Beograd, a revanš Croate i Vase pratite ekskluzivno na platformi Voyo

Najglasniji bio je Bakočević, a Barrio mu je odgovorio: ''Ja sam svoje već rekao, profesionalac sam, može raditi što hoće, ali ja ću ući u kavez i odraditi svoj posao."

Na POVEZNICI možete pogledati cijelu pressicu.

Voyo donosi borilačke spektakle svakog mjeseca. 4.studeni - FNC 13 - Beograd. Prosinac - FNC 14 - Sarajevo. Svaki mjesec BKFC event na Voyo

