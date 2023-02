Prije gotovo dvije godine po treći put su se međusobno obračunali Conor McGregor i Dustin Poirier te je američki borac slavio po drugi puta. McGregor je slomio nogu u prvoj rundi meča te je sudac morao prekinuti ogled. No, Conor se nije povukao ni dok je sjedio na podu oktogona sa slomljenom nogom.

On je vrijeđao Poiriera i njegovu suprugu te je njegova izjava postala popularna diljem svijeta. McGregor je vikao: "Tvoja supruga mi je slala privatne poruke" ("Your wife is in my DM's"). Poirier je ignorirao McGregorove uvrede pa je očito jedan čovjek na karnevalu pomislio kako će proći isto.

Jedan obožavatelj ili kako bi ga već nazvali, je znao da će na karnevalu prisustvovati Dustin i njegova supruga Jolie te je pripremio veliki transparent na kojem je pisalo: "Hey Dustin, your wife's in my DM's", odnosno "Dustine, tvoja supruga mi je slala privatne poruke".

Dobro je i prošao

Bivši UFC-ov prvak nije odmah reagirao, nego je pristojno pozvao čovjeka da priđe SUV-u na kojem se nalazio Dustin. Kada je "hrabrica" stigla blizu vozila, Dustin mu je opalio šamar. Imao je čovjek i sreće jer ga UFC-ova zvijezda nije dobro zahvatila…

Kasnije je Dustin htio sići s vozila te je zvao navijača da se obračunaju, ali on je samo pokazao srednji prst te se izgubio u masi ljudi koja je bila oko njega. Većina ljudi na društvenim mrežama podržava potez UFC zvijezde, pogotovo jer je čovjek vrijeđao njegovu suprugu, s kojom je Dustin već godinama u braku te su iznimno povezani.

Inače, Dustin je u karijeri odradio 37 mečeva u kojima je upisao 29 pobjeda, sedam poraza i jedan No contest. Tri puta se borio s McGregorom te je upisao jedan poraz i dvije pobjede protiv opasnog Irca.